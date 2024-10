Motorradfahrer stürzt nach Kollision mit Auto 25 Meter tief

Ein Motorradfahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Auto am Jochpass im Oberallgäu über die Leitplanke geschleudert worden und rund 25 Meter in die Tiefe gestürzt. Der 38-Jährige zog sich dabei am Sonntagnachmittag schwere Verletzungen zu, wie die Polizei mitteilte. Bäume bremsten demnach den freien Flug des Motorradfahrers und milderten den Aufprall.

Den Angaben zufolge verlor der Kradfahrer am Jochpass bei Bad Hindelang auf abfälliger Strecke in einer Rechtskurve aus zunächst unbekannter Ursache die Kontrolle über seine Maschine. Er geriet in die Gegenspur und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Wagen. Anschließend wurde er über die Leitplanke geschleudert. Zeugen bestätigten den Unfallhergang. Die Insassen des Wagens blieben laut Polizei unverletzt.