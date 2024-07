Radfahrerin nach Sturz in Lebensgefahr

Eine Fahrradfahrerin ist bei einem Sturz in Freiburg im Breisgau lebensgefährlich verletzt worden. Die 61-Jährige fuhr am späten Freitagabend als Letzte in einer Kolonne von drei Radfahrerinnen und stürzte dabei mutmaßlich mit ihrem Fahrrad aus noch unbekannter Ursache, wie die Polizei mitteilte. Ein Sprecher der Polizei machte keine Angaben, ob die Frau einen Fahrradhelm trug. Dies sei Teil der Ermittlungen, sagte er. Die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen.

