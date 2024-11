Radfahrerin von Auto erfasst und schwer verletzt

Eine Rennradfahrerin ist in der Nähe von Heddesheim im Rhein-Neckar-Kreis von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die 30-Jährige versuchte nach ersten Erkenntnissen am Sonntagnachmittag von einem Feldweg aus eine Kreisstraße direkt vor dem Wagen eines 32 Jahre alten Mannes zu überqueren, wie die Polizei mitteilte. Trotz eines Ausweichmanövers des Mannes sei die Frau von der rechten Vorderseite des Fahrzeugs erfasst worden. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Wagen des Mannes kam links von der Fahrbahn auf einem Acker zum Stehen. Mit ihm waren nach Polizeiangaben eine Frau und zwei Kinder im Auto. Die Frau und eines der Kinder wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer und das andere Kind blieben unverletzt.

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kreisstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rhein-Neckar-Kreis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis