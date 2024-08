Rollerfahrer von Auto eingeklemmt und schwer verletzt

Ein Rollerfahrer ist in Rastatt von einem Auto eingeklemmt und schwer verletzt worden. Eine 58-Jährige sei am Samstag mit ihrem Wagen von hinten in das Auto eines 55 Jahre alten Fahrers geprallt, teilte die Polizei mit. Letzteres kollidierte demnach mit dem Roller eines ebenfalls 55-Jährigen und drückte ihn gegen einen Zaun. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Rollerfahrer in ein Klinikum. Die 58-Jährige und die 41 Jahre alte Beifahrerin des vorderen Autos wurden einem Polizeisprecher zufolge leicht verletzt.

