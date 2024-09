Siebenjähriger von Auto erfasst und leicht verletzt

Ein siebenjähriger Junge ist in Rottenburg am Neckar (Kreis Tübingen) von einem Auto angefahren und dabei leicht verletzt worden. Das Kind sei am Freitagnachmittag zwischen zwei geparkten Autos auf die Straße gerannt, teilte die Polizei mit. Der Junge prallte gegen die Beifahrertür des Wagens einer 67-Jährigen und blieb anschließend verletzt auf dem Boden liegen. Der Rettungsdienst brachte den Siebenjährigen in eine Klinik.