Sperrung auf A5 nach Reifenplatzer - fünf Verletzte

Nach einem Unfall wegen eines Reifenplatzers auf der Autobahn 5 ist eine Fahrbahn zwischenzeitlich gesperrt worden. Ein 52-Jähriger fuhr am Montagabend in seinem Auto nahe Weiterstadt (Kreis Darmstadt-Dieburg), als sein Reifen platzte und er die Kontrolle über den Wagen verlor, wie die Polizei mitteilte. Er prallte mit dem Wagen gegen zwei weitere Autos und in die Schutzplanke. Dabei wurden insgesamt fünf Menschen leicht verletzt, sie kamen ins Krankenhaus. Wegen der rund zweistündigen Vollsperrung in Richtung Frankfurt wurde der Verkehr umgeleitet.

Reifen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sperrung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis