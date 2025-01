Verletzte bei Unfall mit Stuttgarter Stadtbahn

Bei der Kollision zwischen einer Stuttgarter Stadtbahn und einem Auto sind mehrere Menschen verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin auf Anfrage berichtete, gab es zur Zahl der betroffenen Menschen und deren Verletzungen zunächst keine weiteren Einzelheiten.

Der Zusammenstoß ereignete sich auf der Solitudestraße in Stuttgart-Wolfbusch. Die Feuerwehr teilte via Kurznachrichtendienst X mit, sie sei mit zahlreichen Kräften an Ort und Stelle. Der Verkehr sei in dem Gebiet behindert.