Vierjähriger stürzt an Münchner Bahnhof ins Gleis

Ein Kleinkind ist an einem Münchner S-Bahnhof ins Gleis eines haltenden Zugs gefallen – und mit dem Schrecken davongekommen. Am Samstagabend wollte ein 71-Jähriger mit seinen beiden Enkeln in den Zug einsteigen, wie die Polizei mitteilte. Sein vierjähriger Enkel glitt ihm demnach aus der Hand, stürzte zu Boden und rutschte zwischen Bahnsteigkante und Bahn ins Gleis.

Ein Mann habe daraufhin in der S-Bahn die Notbremse gezogen, hieß es weiter. Der Großvater griff den Angaben zufolge nach der Hand seines Enkels und zog ihn auf den Bahnsteig. Passanten hätten zudem Polizei und Rettungsdienst gerufen. Letzterer habe bei dem Vierjährigen einen leichten Schock festgestellt. Ein Fremdverschulden war laut Polizei ausgeschlossen. Der Großvater und seine beiden Enkel hätten ihre Reise fortgesetzt.