Vollbremsung wegen Igel - Auffahrunfall

Beim Versuch, einen Igel zu retten, ist es in Heidenheim zu einem Auffahrunfall gekommen. Eine 32-jährige Autofahrerin entdeckte das kleine Tier am Dienstag auf der Straße und machte daraufhin eine Vollbremsung, wie die Polizei mitteilte. Die 21-jährige Fahrerin des nachfolgenden Autos konnte nicht rechtzeitig reagieren und fuhr auf. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, auch der Igel kam unversehrt davon. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von jeweils etwa 1.000 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

