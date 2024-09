Zwei Menschen bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 85 bei Amberg sind beide Fahrer schwer verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte die Männer im Alter von 19 und 24 Jahren am Morgen in umliegende Kliniken, wie die Polizei mitteilte. Beide Fahrer wurden demnach in ihren Autos eingeklemmt und von Kräften der Feuerwehr befreit.

Laut Zeugenaussagen überfuhr der 19-Jährige mit seinem Wagen mehrfach die mittlere Fahrstreifenbegrenzung. Der 24-jährige Autofahrer kam ihm Polizeiangaben zufolge entgegen und befand sich auf der rechten Spur, um ein weiteres Fahrzeug zu überholen. Aus zunächst unbekannter Ursache geriet der 19-Jährige erneut auf die Gegenspur und kollidierte mit dem entgegenkommenden Wagen.

Um die Unfallursache zu klären, wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die B85 war für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt.