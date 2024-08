Auto überschlägt sich in Rüsselsheim – zwei Leichtverletzte

Nach einem Autounfall mit zwei Leichtverletzten in Rüsselsheim hat ein Unbekannter Fahrerflucht begangen. Ein Wagen überschlug sich am Montagabend und landete auf dem Dach, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Zuvor soll das Auto von einem weiteren Wagen touchiert worden sein, woraufhin der Fahrer die Kontrolle über sein Auto verlor. Der Fahrer und sein Beifahrer wurden leicht verletzt, eine Insassin blieb unverletzt. Bei dem anderen Fahrzeug soll es sich um einen roten Wagen handeln, der an der Front beschädigt wurde. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.

