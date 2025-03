Cold Case - Mehrere Hinweise zu Marias Mörder

Nachdem die ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY… Ungelöst» über einen unterfränkischen Mordfall aus dem Jahr 1984 berichtet hat, könnte die Lösung des Falles näher rücken. Nach der Fernsehsendung haben die Ermittler 15 Hinweise aus der Bevölkerung auf den mutmaßlichen Mörder der 19-jährigen angehenden Krankenschwester Maria Köhler erhalten, teilte die Polizei auf Nachfrage mit. Zur Qualität und den Inhalten äußerte sie sich «aus ermittlungstaktischen Gründen» nicht näher.

19-jährige Krankenschwesterschülerin getötet

Maria Köhler war am 30. Juli 1984 mit einem Schal in einem Wohnheim für angehende Krankenschwestern in Aschaffenburg stranguliert und getötet worden. Der Tatverdächtige - ihr Ex-Freund - ist den Ermittlern zufolge damals in die Türkei geflohen. Wo er sich heute aufhält, ist unklar. Falls er noch lebe, sei er mittlerweile 65 Jahre alt.

Auch kleine Spuren können zu neuen Anhaltspunkten führen

Die Polizei ist nach eigenen Angaben für alle derzeitigen und künftigen Hinweise dankbar. Man werde diesen akribisch nachgehen. «Die Abarbeitung auch kleiner Hinweise, die wir auch als Spuren bezeichnen, führen oftmals zu neuen Anhaltspunkten, die wiederum genau geprüft werden müssen», sagte ein Polizeisprecher.

Die Tat ist ein Altfall, ein sogenannter Cold Case, bei dem die Ermittlungen nun wieder aufgenommen wurden.

Maria Köhler wurde nur 19 Jahre alt. (Foto Handout) Foto: -/Kriminalpolizei Aschaffenburg/dpa