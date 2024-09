Ein 83-jähriger Mann ist in Kassel von einer Straßenbahn angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen trat er am Morgen an einer Haltestelle auf die Gleise und nahm dabei wohl eine sich nähernde Straßenbahn nicht wahr, wie die Polizei mitteilte. Den genauen Unfallhergang soll ein Gutachter ermitteln. Der 83-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.