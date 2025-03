Jetzt doch: Japanische Modekette Uniqlo eröffnet erstes Geschäft in München

Fans der japanischen Modemarke Uniqlo hatten sich bereits vor zwei Jahren gefreut, als es hieß: Die Kette eröffnet das erste bayerische Geschäft in der Münchner Fußgängerzone. Doch die René-Benko-Pleite machte den Eröffnungsplänen in der Alten Akademie einen Strich durch die Rechnung. Nun gibt es einen neuen Standort – und auch einen Zeitraum, wann Uniqlo in München öffnen soll.

Wie der Münchner Merkur berichtet, wird Uniqlo ins Marmorhaus in die Leopoldstraße 35 im Stadtteil Schwabing ziehen. Dort war bis vor Kurzem noch eine Zara-Filiale beheimatet. Wie groß das Geschäft wird, ist noch nicht bekannt. Die Filiale, die ursprünglich in der Alten Akademie geplant war, sollte sich über vier Stockwerke erstrecken. Was dagegen feststeht, ist ein Eröffnungszeitraum. Im Herbst 2025 soll es für das Geschäft in der Leopoldstraße soweit sein.

Uniqlo eröffnet in München – weitere Filiale in Frankfurt geplant

München ist nicht die einzige deutsche Stadt, in der ein neue Uniqlofiliale eröffnen wird. Auch Frankfurt bekommt dieses Jahr Zuwachs. Insgesamt gibt es mit diesen beiden Filialen dann zwölf Stores von Uniqlo in Deutschland. Das erste Geschäft der japanischen Modemarke hat 2014 in Berlin eröffnet.

Im Sortiment hat Uniqlo Damen-, Herren-, Kinder- und Baby-Kleidung, die als schlicht und gut bezahlbar gilt. In den vergangenen Jahren hat sich Uniqlo einen Namen in der Branche dafür gemacht.