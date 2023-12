Aktien: Deutscher Internetanbieter klettert an die Spitze der MDAX-Unternehmen

Am Mittwochmorgen setzte sich die United Internet-Aktie klar an die Spitze der MDAX-Unternehmen. Woher kommt der plötzliche Kurssprung von über sieben Prozent? Eine Zusammenfassung.

Am Mittwoch, 20. Dezember 2023, gewann die Aktie von United Internet stark an Kurs und kletterte an die Spitze des MDAX.

Wieso steigt die United Internet-Aktie?

Laut den Experten des Börsenportals ShareDeals wurde der Kursgewinn durch die Prognose für das kommende Jahr ausgelöst. Der Internetkonzern rechnet laut einer Pressemitteilung mit einem Umsatzanstieg von rund fünf Prozent. Statt 6,2 Milliarden Euro im laufenden Jahr, sollen es im kommenden Jahr 6,5 Milliarden Euro sein. Auch bei Zinsen, Steuern und Abschreibungen geht das Unternehmen von einer Steigerung aus.

United Internet plant außerdem, im Jahr 2024 weiter in den Ausbau seines Glasfaser- und Mobilfunknetzes zu investieren.

Was ist United Internet?

Der Name United Internet mag nicht jedem etwas sagen. Dabei ist die United Internet AG einer der führenden Internetanbieter. Das Unternehmen umfasst 16 Marken und einige Tochtergesellschaften. Unter anderem 1&1, GMX, IONOS und WEB.DE gehören zu United Internet.

United Internet: Sollte man investieren?

Die Experten von ShareDeals gehen davon aus, dass die United Internet-Aktie noch in diesem Jahr auf einen neuen Höchststand kommt. Sie sprechen demnach eine Kaufempfehlung aus.

Auch, weil der geplante Ausbau des Glasfaser- und Mobilfunknetzes für das Unternehmen mehr Flexibilität bedeute. Die Marken der United Internet seien so nicht mehr auf Partnerunternehmen angewiesen und könnten attraktivere Verträge anbieten.

