Bis zu 3000 Euro steuerfrei: Wer zahlt Angestellten den Inflationsbonus?

Plus Jeder Arbeitgeber kann selbst entscheiden, ob er seinen Mitarbeitern einen Inflationsbonus bezahlen möchte. Ein Chef erzählt, warum er sich dafür entschieden hat.

Es ist knapp drei Monate her, da stimmte der Bundestag dem sogenannten Inflationsbonus zu. Die bis zu 3000 Euro können Arbeitgeber ihren Angestellten freiwillig noch bis Dezember 2024 zusätzlich zum Lohn auszahlen. Steuern oder Sozialabgaben werden keine fällig. Die Idee dahinter: Die zusätzliche Einnahme soll es Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erleichtern, die höheren Preise für Heizung, Gas und Lebensmittel zu bezahlen. Da die Leistung freiwillig ist, stellt sich die Frage: Gibt es in der Region Arbeitgeber, die den Bonus schon bezahlt haben?