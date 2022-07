Habecks Wunsch und die träge deutsche Wirklichkeit

Plus Deutschland auf Tempo bringen: Gas-Terminals, Schienen, Windparks und Fabriken sollen viel schneller entstehen als bisher. Das verspricht Wirtschaftsminister Robert Habeck. Doch ein Blick auf die Realität zeigt, wie vernagelt sie ist.

Sabine Herold ist Unternehmerin und bekommt viel Lob. 900 Mitarbeiter, innovative Produkte für die Auto- und Elektronikindustrie, weltweit gefragt. Deutscher Mittelstand aus dem Bilderbuch. Sie kann gar nicht mehr zählen, wie oft Politiker schon gesagt haben, wie wichtig Leute wie sie für das Land sind.