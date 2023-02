Nach harten Zeiten: Telekom schafft mit Rekordgewinn endgültig Comeback

Der Konzern hat einen Rekordgewinn erwirtschaftet. Selbst die Aktie schaffte den Sprung über die 20-Euro-Marke. Warum das Unternehmen wieder besser dasteht.

Der 18. November 1996 war ein denkwürdiger Tag in der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Die Telekom wurde zu einem Preis von 28,50 D-Mark und damit umgerechnet 14,57 Euro an die Börse gebracht. Die Euphorie war groß, im Nachhinein gesagt: viel zu groß. Doch am ersten Börsentag ahnten die Anlegerinnen und Anleger nicht, was ihnen droht. Sie wiegten sich mit einem kräftigen Tagesgewinn in Sicherheit, schließlich hatte ihnen der Mann mit Hut, Schauspiel-Star Manfred Krug, als Werbefigur zugerufen: „Die Telekom geht an die Börse, da geh’ ich mit.“ Und Unternehmens-Chef Ron Sommer trug dick auf, als er der Anlegerschaft vollmundig versprach, die T-Aktie werde so sicher wie eine vererbbare Zusatzrente sein.

Zunächst schien der Marketing-Trommler recht zu behalten, explodierte das Papier doch am 6. März 2000 auf dem Spitzenwert von 103,50 Euro. Von nun an ging es bergab. Die Internet- und Telekom-Blase platzte und die Terroranschläge des 11. September 2001 gaben auch der T-Aktie den Rest. Sie stürzte über viele Jahre sogar auf Werte unter acht Euro ab.

Massiver Schaden für Aktienkultur in Deutschland

Als fatal erwies sich, dass in zwei weiteren Tranchen T-Aktien zu 39,50 und später zu völlig irrwitzigen 66,50 Euro unter das Volk gebracht wurden. Wer damals zugriff, will daran lieber nicht erinnert werden. Sommer und Co. hatten der Aktienkultur in Deutschland einen massiven Schaden zugefügt. Manch einer mag sich noch an die Worte des wie Krug verstorbenen Börsen-Gurus André Kostolany erinnern, der überschwänglich befunden hatte: „Das ist keine Aktie für Zocker, um über Nacht reich zu werden. Es ist eine Aktie für den Ruhestand und für die Erben.“ Was einst als kolossale Fehleinschätzung gedeutet wurde, erweist sich gut 26 Jahre später als nicht so verkehrt.

Zumindest alle, die den T-Aktien aus dem ersten Börsengang durch das tiefe Tal der Kurs-Tränen hindurch ein Plätzchen in ihrem Wertpapier-Depot gegönnt haben, werden für ihre Verdrängungskünste nun entlohnt. Denn was sich 2022 angedeutet hat, wurde im Januar wahr: Die Telekom-Aktie stieg über den Wert von 20 Euro und hält sich dort seitdem tapfer, zuletzt sogar bei gut 21 Euro. Wer also 1996 für 14,50 Euro zugeschlagen hat und alle in den vielen Jahren aufgelaufenen Dividenden dazurechnet, ist zwar nicht über Nacht reich geworden, hat aber dank Marathon-Distanz einen passablen Schnitt gemacht. Kostolany lag nicht ganz falsch.

US-Bank wirbt plötzlich für T-Aktien

Natürlich müssen sich alle, die sich bei der zweiten und der verflixten dritten Tranche bedient haben und nach wie vor auf dem Ballast sitzen, zu den Verlierern zählen. Doch aus Sicht der 1996er-T-Aktien-Gemeinde steht fest: Man darf den Glauben, selbst an die Telekom nicht verlieren. Wer an die frohe Botschaft nicht glauben will, mag aus einer bemerkenswerten Analyse der US-Investmentbank J.P. Morgan vom Dezember vergangenen Jahres Zuversicht schöpfen. Denn die US-Börsianer schrieben: „Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Aktie die 20-Euro-Marke überspringt. Für Anleger heißt das: Beobachtet sie nicht mehr, sondern schlagt zu.“ Zuschlagen? Bei der Telekom?

Lesen Sie dazu auch

J.P. Morgan setzte den deutschen Wert auf die eigene Favoritenliste: „Die Investmentbank interessiert sich sehr für diese Aktie.“ Und dies, obwohl das Papier zuletzt im August 2001 die nun wieder erreichten 20 Euro wert war. Das Telekom-Aktien-Comeback verlief still und leise. Manchmal geschehen Wunder im Schnecken-Tempo. Die Amerikaner träumen jedenfalls: „Bisher lag das Kursziel bei 27,50 Euro, nun wurde es auf 29 Euro angehoben.“ Schade, dass Liebling-Kreuzberg-Darsteller Krug das nicht mehr erleben darf. Er musste einst Abbitte leisten: „Ich entschuldige mich aus tiefstem Herzen bei allen Menschen, die eine von mir empfohlene Aktie gekauft haben und enttäuscht worden sind.“ Der Mann hatte Anstand.

Die T-Aktie ist ein Brot- und Butterpapier

Wie weit kann die T-Aktie noch ihre Muskeln spielen lassen? Ingo Schweitzer, Vorstand der Kaufbeurer AnCeKa Vermögensbetreuungs AG, warnt vor zu viel Telekom-Flausen: „Bei 100 Euro wird sie nie wieder stehen. Und 50 Euro sind schwer vorstellbar.“ Es sollten jedoch Werte von 25, 26 Euro machbar sein. Den Anstieg des Telekom-Papiers in Krisenzeiten erklärt der Vermögensverwalter vor allem mit dem Sicherheitsbedürfnis der Menschen: „Jetzt setzen viele an der Börse auf Brot- und Buttergeschäfte, also einfach zu kalkulierende Dinge.“ So landeten sie bei dem Brot- und Butter-Unternehmen Telekom, das Grundbedürfnisse von Menschen wie das Telefonieren, Surfen im Internet oder Streamen von Filmen und Fernsehsendern erfüllt.

Hinzu kommt für Schweitzer, dass die Telekom in den USA dank der Übernahme des Rivalen Sprint sehr gut aufgestellt ist und gutes Geld verdient. Der Aktien-Spezialist aus dem Allgäu ist nicht ganz so euphorisch wie die J.P.-Morgan-Leute, empfiehlt das Telekom-Papier aber dennoch für eine eher konservative Anleger-Klientel: „Wer ruhig schlafen will, kann sich die T-Aktie ins Depot legen.“ Der Mensch braucht eben Brot und auch Butter zum Wohlfühlen. Ein Butterbrot ist nicht sexy, aber doch eine solide, äußerst wohlschmeckende Speise.

Telekom-Chef Höttges kleidet sich leger

Telekom-Chef Timotheus Höttges schläft auf alle Fälle gut, wie er am Donnerstag Journalisten auf der Bilanzpressekonferenz des Unternehmens wissen lässt. Für ihn darf es dann doch mehr als Brot und Butter sein. Der 60-Jährige hat einen großen Anteil am Comeback der Telekom. Während der neben ihm sitzende Finanzvorstand Christian P. Illek einen grauen Anzug trägt, hat sich 1,93-Meter-Mann Höttges wieder für etwas Flippigeres entschieden: Der Manager mit dem kahlen Kopf und der dicken schwarzen Hornbrille trägt über dem Telekom-T-Shirt einen schwarzen Blouson mit T-Zeichen. Er sieht eher aus wie ein Basketball-Trainer und sagt: „Ich brauche Action. Irgendetwas muss passieren.“ Die Telekom dürfe nicht müde werden, denn im Erfolg liege schon der Keim des Misserfolgs. Dazu lächelt der Konzern-Chef herausfordernd. Das klingt eher nach einem mit Chili aufgepepptem Butterbrot. Die Geschäftszahlen der Telekom für 2022 sind jedenfalls scharf.

Höttges lässt ein actionreiches Jahr Revue passieren: „Wir haben das beste Ergebnis in der Unternehmensgeschichte erreicht. Wir wachsen bei allen Kunden- und Finanzkennzahlen.“ Daher explodierte der bereinigte Nettogewinn um rund 55 Prozent auf 9,1 Milliarden Euro. Für den Konzern-Lenker ist alles in Butter: „Auch in Krisenzeiten kann man mit einem guten Management gute Zahlen erreichen.“ Die Telekom gewinne überall neue Kunden und Marktanteile. Davon profitieren die Aktionärinnen und Aktionäre, sollen sie doch für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende von 0,70 Euro je Papier einstreichen, etwas mehr als für 2021, als es 0,64 Euro waren. Was interessant ist: Wer 1996 T-Aktien gekauft und bis heute gehalten hat, erhielt pro Papier seitdem knapp 16 Euro an Dividende.