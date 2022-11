Siemens lässt die Krise links liegen

Der Siemens-Konzern hat so viele Aufträge wie nie zuvor eingesammelt und verdient trotz aller wirtschaftlichen und politischen Widrigkeiten prächtig.

Das vierte Album der britischen Rock-Band Supertramp erschien 1975. Das Platten-Cover zeigt eine graue, düstere Industrie-Landschaft mit reichlich Schloten und Dreck. Mittendrin sitzt ein Mann mit Badehose und Sonnenbrille. Auf einem Liegestuhl genießt er einen Drink und hört unter einem gelben Sonnenschirm Musik. „Crises! What Crisis?“ steht unter dem Namen der Gruppe. „Krise! Welche Krise?“ wäre derzeit auch das passende Motto für den Industrie-Riesen Siemens. Denn der Konzern wirkt von allen aktuellen Widrigkeiten, eben explodierenden Energie- und Rohstoffkosten, durch die Decke gehenden Inflationsraten und den wirtschaftlichen Folgen des Überfalls Russlands auf die Ukraine, verblüffend unbeeindruckt.

Siemens-Chef Roland Busch, vom Naturell her mehr ein Unter- als ein Übertreiber, bei dem Sachlichkeit vor Euphorie geht, strahlt am Donnerstag vor der Presse in München eine geballte Ladung Zuversicht aus. Von einer Krise ist keine Rede. Im Gegenteil: Der Manager schwärmt von „ausgezeichneten und hervorragenden Ergebnissen“, von einem „beeindruckend“ gestiegenen Auftragseingang oder einem Rekord-Auftragsbestand von 102 Milliarden Euro. Nahezu verzückt ist er, dass sich die frei verfügbaren finanziellen Mittel 2022 mit 8,2 Milliarden Euro wieder auf dem Spitzen-Niveau des Vorjahres bewegen. Vereinfacht gesagt: Siemens kann sich vor Bestellungen kaum retten, verdient damit gutes Geld und ist mächtig liquide.

Davon sollen auch die Aktionärinnen und Aktionäre profitieren, will der Konzern doch die Dividende je Aktie um 25 Cent auf 4,25 Euro anheben. Busch sieht das als Beleg für „die fundamentale Stärke“ des Unternehmens an. In einer fundamentalen Krise hat sich Siemens einen Platz an der Sonne erarbeitet, was sich zuletzt auch deutlich an der Entwicklung des Börsenkurses gezeigt hat: Nicht nur am Donnerstag legte das Papier zeitweise um rund sieben Prozent zu. Nach einer Talfahrt auf Werte um die 95 Euro im Juli geht es immer weiter auf zuletzt knapp 130 Euro bergauf.

Das besänftigt auch Anteilseignerinnen und Anteilseigner, die unglücklich sind, dass der Konzern nach wie vor an der ausgegliederten und stark kriselnden Energiesparte, also Siemens Energy, mit 35 Prozent beteiligt ist. Hier war zuletzt seitens der Kapitalmarktseite Richtung Siemens AG gestichelt worden. Doch Busch lässt sich von den Fondsgesellschaften nicht unter Druck setzen. Dem Vernehmen nach wird er den Anteil an der einstigen Energiesparte des Konzerns verringern, wartet aber auf einen besseren Kurs, was ihm auch die Finanzwelt nicht verübeln kann.

Dass die Münchner bei Siemens Energy erst einmal als Anker-Investor an Bord bleiben, war so auch mit der Arbeitnehmerseite vereinbart. Schließlich ist der Umbau des Geschäfts von klassischen zu erneuerbaren Energien schwierig und wird viele Jahre in Anspruch nehmen. Sollte der Aktienkurs von Siemens Energy kräftiger zulegen und die Muttergesellschaft ihrer Tochter endgültig Adieu sagen, wünscht sich Energy-Chef Christian Bruch einen neuen Anker-Aktionär, der dem Unternehmen Sicherheit gibt. Wie in Industriekreisen zu erfahren ist, soll es schon mehrere Interessenten geben. Siemens-Finanzvorstand Ralf P. Thomas merkt zu dem Thema spitz an: „Die einen wünschen sich einen Anker-Aktionär, die anderen eine bessere Performance.“ Die hohen Verluste von Siemens Energy belasten eben auch schmerzlich den Noch-Anker-Aktionär Siemens, der nach Darstellung des Handelsblattes deswegen eine milliardenschwere Abschreibung vornehmen musste. Indirekt bekommen Busch & Co. doch die Krise zu spüren.

Doch wie schafft es das Unternehmen dennoch, das Ergebnis des industriellen Geschäfts auf einen Rekord-Wumms von 10,3 Milliarden Euro zu wuchten? Siemens profitiert in hohem Maße davon, dass in der Nach-Corona-Zeit weltweit Firmen das Geschäft weiter automatisieren, digitalisieren und nachhaltiger, also klimafreundlicher aufstellen. Der Bedarf an Hard- und Software-Lösungen des Anbieters ist enorm hoch. Zudem profitiert das Unternehmen von seiner globalen Aufstellung. Während also europäische Länder wie Deutschland nach dem Entzug des russischen Gases massive Probleme haben, sieht das in den USA und China als wichtigen Siemens-Märkten weitaus entspannter aus.

So will Busch trotz aller Warnungen vor einer zu großen Abhängigkeit von dem asiatischen Riesen-Reich in China noch kräftiger investieren. Für Daniela Bergdolt, Vize-Präsidentin der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, stimmt der Siemens-Kurs: „Der Konzern tritt stolz und voller Kraft auf – und das zu Recht. Wo alles nach unten geht, geht Siemens nach oben.“ Busch nennt sie im Gespräch mit unserer Redaktion „den richtigen Mann an der Siemens-Spitze“. Die Juristin versteht auch, dass er in China auf Augenhöhe die Marktposition ausbauen will: „Man darf den dortigen Markt nicht vernachlässigen. Man darf sich aber von den Chinesen nicht über den Tisch ziehen lassen.“

Bergdolt ist einer der erfahrensten Begleiter des Konzerns. In der Vergangenheit sparte sie an Vorgängern von Busch nicht mit Kritik. Legendär ist ihr 1999 an den einstigen Konzern-Boss Heinrich von Pierer gerichteter Satz: „Bringen Sie den schlingernden Tanker Siemens wieder auf Kurs oder verlassen Sie die Brücke.“ Heute befindet sich der nach allerlei Abspaltungen deutlich leichtere Tanker für die Aktionärsschützerin unter Busch auf einem erfolgreichen Kurs. Bergdolt verzichtet auf Kritik, auch wenn sie anmerkt, Siemens habe das belastende Energie-Geschäft rechtzeitig ausgelagert: „Nicht nur in der Politik gibt es Schattenhaushalte.“

Der Physiker Busch wirkt im Amt angekommen. Ruhig und beharrlich treibt der 57-jährige Franke die Geschäfte voran. Kaum einer stellt noch Vergleiche zwischen ihm und seinem schlagzeilenträchtigen und Twitter-lustigen Vorgänger Joe Kaeser an. Während Letzterer immer mal wieder als Stratege, der den Konzern kräftig umbaute, mit Betriebsrat und Gewerkschaft aneckte, geht es heute harmonischer zu. Auch Vertreterinnen und Vertreter der IG Metall schätzen den Umgang „auf Augenhöhe“ mit Busch.