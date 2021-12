Unternehmens-Nachfolge

Im Allgäu wird die Suche nach Firmenchefs akut

Plus Die Unternehmer und Unternehmerinnen in Schwaben werden immer älter. Vor allem der Süden hat ein Problem. Und die Zahl der selbstständigen Frauen stagniert.

Von Marlene Weyerer

50,8 Jahre. So alt ist im Schnitt ein Unternehmer in Bayerisch Schwaben. Die weibliche Form bleibt hier absichtlich unerwähnt, denn der durchschnittliche Unternehmer ist 50,8 Jahre alt und männlich. In den kommenden zehn Jahren wird eine große Zahl an Unternehmern und Unternehmerinnen in Rente gehen, ihren Betrieb an einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin abgeben. Das sind die, auf den ersten Blick eher wenig überraschenden Ergebnisse einer Studie, die die Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwaben durchgeführt hat. Spannend wird es erst, wenn man sie mit einer vorherigen Studie aus dem Jahr 2012 vergleicht.

