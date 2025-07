Eisige Stimmung bei UPM: Unternehmen und Gewerkschaft streiten über Jobabbau

Es war ein Rückschlag für den ganzen Industriestandort Schwaben: Der finnische Papierkonzern UPM hatte im März bekannt gegeben, seine Papierfabrik in Ettringen im Kreis Unterallgäu zu schließen. Rund 235 Arbeitsplätze gehen verloren. Auch am großen Standort in Augsburg fallen Stellen weg, hier geht es um 45 Jobs. Dies sind nicht die ersten Einschnitte in der von rückläufiger Nachfrage geprägten Papierbranche. Davor hatte UPM bereits die Werke in Plattling und in Hürth bei Köln geschlossen.

