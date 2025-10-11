UPM-Chef: „Werke zu schließen, macht niemand gerne“

Herr Eberhardt, UPM hat in Ettringen eine Papiermaschine stillgelegt, das Werk wird geschlossen. War dies wirklich unvermeidlich?

GUNNAR EBERHARDT: Werke zu schließen, macht niemand gerne, vor allem wenn wie in Ettringen rund 235 Mitarbeiter betroffen sind. Wir haben aber auch eine Verantwortung für das gesamte Unternehmen. Unsere Aufgabe ist es, das Gesamtgeschäft stabil zu halten. Die Schließung des Werks in Ettringen war die Antwort auf die rückläufige Nachfrage nach Papier.

In Ettringen ist grafisches Papier produziert worden, wie es in Zeitungen und Beilagen zum Einsatz kommt. Wie entwickelt sich der Markt?

EBERHARDT: Der Markt für grafisches Papier ist in Europa seit 15 Jahren rückläufig. Bis zur Corona-Krise sahen wir jährliche Rückgänge im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Nach der Corona-Krise hat sich das beschleunigt. Zur schwachen Wirtschaftslage kamen hohe Energiepreise dazu, das ist keine gute Mischung für die energieintensive Papierindustrie. Die Produktion in Europa ist laut Marktanalysen von etwa 20 Millionen Tonnen Papier im Jahr 2021 auf etwa elf Millionen Tonnen zurückgegangen. In vier Jahren hat sich der Markt also halbiert. Das ist enorm, mir fallen wenige Märkte ein, die Ähnliches erlebt haben. Noch immer befinden sich 3,5 Millionen Tonnen Überkapazität im Markt, die bewältigt werden müssen.

Icon vergrößern An mehreren großen Maschinen stellt das Unternehmen UPM in Schongau unter anderem Zeitungspapier her. Foto: UPM Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen An mehreren großen Maschinen stellt das Unternehmen UPM in Schongau unter anderem Zeitungspapier her. Foto: UPM

Der Prozess dauert also an?

EBERHARDT: Wenn die Nachfrage nach grafischem Papier sinkt, muss die Industrie ihre Kapazitäten anpassen. Das führt zu schwierigen Entscheidungen, wie in Ettringen. Es hat aber nicht nur Ettringen getroffen. Auch im finnischen Kaukas haben wir aktuell ein Werk stillgelegt. Dort waren ebenfalls rund 260 Beschäftigte betroffen.

Könnte man auf den Maschinen statt Papier für den Druck nicht ein anderes Produkt herstellen, beispielsweise Kartonpapier?

EBERHARDT: Man kann eine Papiermaschine auf Verpackungspapier umbauen. Dazu muss aber viel investiert werden, mehr als 100 Millionen Euro. Dazu kommt, dass man mit der umgerüsteten Maschine auf einen Markt gehen würde, der ebenfalls Überkapazitäten hat. Dies alles macht eine Umrüstung nicht attraktiv. Wenn Werke geschlossen werden müssen, wollen wir mit den betroffenen Mitarbeitern fair umgehen.

Welche Lösungen und Perspektiven hat UPM für die Beschäftigten in Ettringen?

EBERHARDT: Im Unterallgäu ist die Arbeitslosigkeit sehr gering und die Chance auf eine Weiterbeschäftigung in anderen Unternehmen sehr gut. Unsere Mitarbeiter sind top ausgebildet. Wir haben eine Jobbörse eingerichtet, um den Transfer so leicht wie möglich zu machen. Uns liegen 200 offene Positionen in mehr als 50 Betrieben vor. Für ältere Mitarbeiter wird es eine Transfergesellschaft geben. Außerdem haben wir Angebote für Abfindungen gemacht.

Icon vergrößern Beschäftigte von UPM haben lange gegen die Schließung in Ettringen und die Entlassungen demonstriert. Heute kämpfen sie für höhere Abfindungen. Foto: Marcus Merk Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Beschäftigte von UPM haben lange gegen die Schließung in Ettringen und die Entlassungen demonstriert. Heute kämpfen sie für höhere Abfindungen. Foto: Marcus Merk

Die Gewerkschaft IG BCE kritisiert die Höhe der Abfindungen als unzureichend. Sind höhere Abfindungen möglich?

EBERHARDT: Wir haben gute Abfindungsangebote gemacht. Die Forderung der Gewerkschaft war es aber, Pakete wie vor zwei oder drei Jahren zu schnüren. Das ist nicht mehr möglich, die wirtschaftliche Situation ist eine völlig andere. Die Verhandlungen mit den Gewerkschaften gestalteten sich schwierig, weswegen wir die Einigungsstelle angerufen haben, um für unsere Belegschaft so schnell wie möglich Klarheit zu schaffen. Der Prozess läuft. Eine externe Stelle kann den Prozess begleiten und zu belastbaren, guten Ergebnissen führen.

Die Gewerkschaft argumentiert, dass UPM gute Gewinne schreibt… Wäre bei den Abfindungen nicht doch etwas mehr drin?

EBERHARDT: Wie gesagt, ist die wirtschaftliche Situation heute eine andere als vor einigen Jahren. Bei UPM muss jeder Geschäftsbereich nachhaltig profitabel sein. Im ersten Quartal hatte unser Geschäftsbereich noch ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 50 Millionen Euro, im zweiten Quartal waren es vier bis fünf Millionen Euro. Dies spiegelte die Situation im Markt wider: Eine schwache Nachfrage, ein Rückgang der Preise für Papier, Importzölle für die USA und hohe Energiekosten in Deutschland.

Stichwort Energiepreis: Was erwarten Sie hier von der Bundesregierung und Wirtschaftsministerin Katherina Reiche?

EBERHARDT: Energie macht rund 20 Prozent an unseren Produktionskosten aus. In Deutschland wie in anderen Nachbarländern ist Energie doppelt so teuer wie zum Beispiel in den nordischen Ländern. Die Energiepreise müssen in Deutschland wieder wettbewerbsfähig werden – nicht nur im europäischen, sondern im globalen Umfeld. Unsere Wettbewerber sitzen auch in Übersee. Wir sehen inzwischen chinesisches, brasilianisches und kanadisches Papier in Europa. Die Deindustrialisierung in Deutschland ist Realität, sie schreitet voran. Wir wollen zusammen mit der Politik ein Team sein und eine konstruktive Rolle spielen. Die Reformen müssen aber schnell wirksam sein. Wenn Märkte schwach sind, spielt der Faktor Zeit eine Rolle. Zeit zum Zuschauen ist nicht mehr da.

Wo sehen Sie Perspektiven im Bereich grafischer Papiere?

EBERHARDT: Bücher und damit Buchpapier sind ein relativ stabiles Segment, hier hat Papier bis heute Wert. Auch bei Katalogen und hochwertigen Werbebeilagen wird Papier immer eine Rolle spielen, der Verbrauch wird nicht auf null gehen. Bei Zeitungspapier ist der Markt rückläufig. In den USA ist er sehr klein geworden und inzwischen stabil. In Europa schreitet die Konsolidierung noch voran.

Was bedeutet dies für die UPM-Werke in Schongau und Augsburg, wo Zeitungs- beziehungsweise Zeitschriftenpapier hergestellt wird. Sind diese Standorte nun sicher?

EBERHARDT: Der Standort Deutschland ist für das Geschäft mit grafischem Papier wichtig. Zusammen mit den unmittelbaren Nachbarländern ist es der größte Markt in Europa und der viertgrößte global. Die Nähe zu den Kunden ist ein Vorteil. Die Kunden mögen unsere Qualität, UPM ist klarer Marktführer. Die Marktsituation aber wird herausfordernd bleiben. In Augsburg und Schongau müssen wir deshalb wie in allen anderen unserer Werke weiter an der Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit arbeiten. Wir glauben an die Rolle von grafischem Papier in der Zukunft. Es hat Bedeutung für Information, Bildung und unsere Demokratie.

Wie investieren Sie in die Werke?

EBERHARDT: In Augsburg haben wir unser Produktspektrum in Richtung Tiefdruckpapiere erweitert. Das stärkt die Position des Werks Augsburg im Markt. Wir haben zudem in allen Werken rund 40 Millionen Euro in große E-Boiler investiert, um Dampf zu erzeugen. Wir werden in Augsburg auch in eine Wärmepumpe investieren, damit lassen sich bei der Dampferzeugung weitere 15 Prozent CO 2 einsparen. Dies wird neben den positiven Umweltauswirkungen auch unsere Kostenstruktur am Standort verbessern. Mit dieser Investition übernehmen wir eine Vorreiterrolle für andere Industrien, denn momentan gibt es keine andere vergleichbare Anlage, zumindest ist uns keine bekannt. Unser Werk ist ein großer Energieverbraucher. Da unsere Produktion aber auch ein Stück weit flexibel ist, können wir auch einen Beitrag zur Netzstabilität leisten.

Sind die Werke ausgelastet?

EBERHARDT: Wir können keine Angaben für einzelne Werke machen. Wir müssen in der Lage sein, mit allen Auslastungssituationen umzugehen – durch Energieeffizienz, wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen und flexible Produktion.

Das Thema Nachhaltigkeit scheint bei UPM eine große Rolle zu spielen….

EBERHARDT: Nachhaltigkeit ist für uns sehr wichtig. Papier ist ein Kreislaufprodukt, Zeitungspapier besteht bis zu 100 Prozent aus Altpapier. Für grafisches Papier werden keine Wälder abgeholzt. Den Energieeinsatz bei der Produktion können wir deutlich reduzieren. Und für den Papiertransport nutzen wir heute schon teils Züge statt Lkw, das reduziert den CO 2 -Fußabdruck nochmals.

UPM ist ein globaler Konzern mit mehr als 54 Produktionsstätten in elf Ländern und 15.800 Mitarbeitern. Wenn die Papiernachfrage nachlässt, wo will UPM wachsen?

EBERHARDT: Für UPM ist immer die Holzfaser der Ausgangsstoff. Wir sind ein großer Hersteller von Zellstoff und haben große Investitionen in Uruguay getätigt. Zellstoff ist ein global wachsender Markt. Wir beschäftigen uns aber auch mit Verpackungen, mit Etiketten, Bio-Kraftstoffen auf Basis von Holz. Selbst Textilien, PET-Flaschen oder Waschmittelbestandteile lassen sich auf Holzbasis herstellen. Mit dem Grundstoff Holz wollen wir einen positiven Beitrag leisten, auch zum Klimaschutz. Die Herausforderungen aber verschwinden nicht.

Zur Person Gunnar Eberhardt, 48, ist als Executive Vice President, UPM Communication Papers seit 2024 Chef des Bereichs grafische Papiere beim finnischen UPM-Konzern. Davor war er von 2014 bis 2019 bei Osram tätig und hat zuletzt das Osram-Geschäft in China geleitet, von 2020 bis 2024 arbeitete er für Henkel in Düsseldorf. Eberhardt stammt aus Marktoberdorf, hat in Kempten Wirtschaftsingenieurwesen studiert und wohnt heute in München. UPM beschäftigt in Augsburg derzeit etwa 500 Personen, davon etwa 275 im Werk. In Schongau sind es ebenfalls rund 500 Beschäftigte.