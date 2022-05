Jetzt gibt's noch mehr Schub beim Thema Flugtaxis

Die Mobilität der Zukunft – das ist mehr als nur Flugtaxis. Airbus und Ingolstadt verstärken ihr Engagement. Eine Forschungsallianz entsteht.

Die Region Ingolstadt steht schon seit Jahren für die Erforschung der Mobilität in der dritten Dimension. Emblematisch steht dafür sicher der CityAirbus NextGen, besser bekannt als Flugtaxi, aber dazu gehört sehr viel mehr. Die Stadt Ingolstadt und die Region haben die immer größer werdende Zahl der Unternehmen, Startups, Forschungseinrichtungen, Universitäten und die beteiligten Kommunen in einer Urban Air Mobility-Initiative (UAM) gebündelt. Nun aber wird eine Dimension größer gedacht: Aus dem Netzwerk wird ein ganzes Ökosystem. Gesteuert wird dieses künftig von Airbus. Und der Name lautet künftig Air Mobility Initiative (AMI). Die UAM wird dabei Teil der AMI.

Markus May, der für Urban Air Mobility zuständige Manager bei Airbus, sagte es am Mittwoch so: „Wenn Du schnell gehen willst, geh alleine. Wenn du weit kommen willst, geh gemeinsam.“ Nun kann von gehen keine Rede sein, denn es soll schließlich geflogen werden, aber gemeint ist: Was in Ingolstadt entstanden ist, soll noch größer aufgezogen werden, um sich im „harten globalen Wettbewerb“, wie es der Ingolstädter CSU-Abgeordnete Reinhard Brandl sagte, zu behaupten. Über 100 vergleichbare Projekte seien derzeit weltweit am Start.

Vertiport am Flughafen München?

Mit dabei sind – neben vielen anderen – Airbus, das das bekannte Flugtaxi in Donauwörth und Ingolstadt entwickelt, die Deutsche Bahn, Diehl Aerospace, der Flughafen München, die Stadt Ingolstadt, das Rote Kreuz, die Telekom, die Deutsche Flugsicherung und – zum Beispiel – Droniq. Das Frankfurter Unternehmen versteht sich „als führende digitale Plattform für die unbemannte Luftfahrt“. Das Ziel ist, „sinnvolle professionelle Drohnenflüge sicher und im Einklang mit den geltenden Regularien zu ermöglichen“.

AMI wird nun eine Reihe von Forschungsprojekten aufsetzen, die den elektrischen Luftverkehr innerhalb und zwischen Städten Wirklichkeit werden lassen sollen. Konkret geht es um die Bereiche „elektrisches Luftfahrzeug“, „Luftverkehrsmanagement“ und “Vertiport”, bei dem es um die Infrastruktur am Boden geht. Bei den verschiedenen Projekten sind nun Partner aus ganz Deutschland beteiligt. So wird das Flugtaxi nicht nur von Airbus und Diehl Aerospace entwickelt, sondern auch die Universität Stuttgart ist dabei.

Bund und Freistaat fördern die Projekte

Die Arbeiten in den einzelnen AMI Projekten haben bereits Anfang des Jahres begonnen. Die Testflüge werden auf dem Testfeld in Manching bei Ingolstadt durchgeführt. Die Initiative ist mit insgesamt 17 Millionen Euro des Freistaates und 24 Millionen Euro des Bundes gefördert. Zusammen mit den Eigenmitteln der Industrie kommen 86 Millionen Euro zusammen, die die nächsten drei Jahre abdecken.

In Ingolstadt blickt man positiv auf das Entstehende. Wirtschaftsreferent Georg Rosenfeld hat dabei vor allem eins im Sinn: „Die Arbeitsplätze der Zukunft“.