Bewohner bei Brand in Mehrfamilienhaus schwer verletzt

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Coburg hat ein Bewohner schwere Brandverletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilte, brachte ein Rettungshubschrauber den Mann in eine Spezialklinik nach Sachsen-Anhalt. Die übrigen Bewohner blieben unverletzt.

Der Dachstuhl des Hauses brannte am Morgen vollständig aus, der Rest des Gebäudes ist derzeit unbewohnbar. Die Stadt kümmerte sich um eine vorübergehende Unterbringung der Bewohner.

Das Feuer sei in einer Wohnung ausgebrochen und hätte sich auf den Dachstuhl ausgeweitet, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Feuerwehr verhinderte aber, dass die Flammen auf angrenzende Gebäude übergriffen. Den Schaden schätzt die Polizei auf einen niedrigen sechsstelligen Bereich. Zur Brandursache ermittelt nun die Kriminalpolizei.