Dieses Unternehmen weiß, wie man Zölle vermeiden kann

Der Zollstreit mit den USA steht in der Aufmerksamkeit zahlreicher Unternehmen hoch oben. US-Präsident Donald Trump hat kürzlich 30 Prozent Zoll auf Einfuhren aus der EU angekündigt. Auch wenn die Europäer weiter verhandeln und darauf setzen, noch eine bessere Lösung zu finden, liegt eines nahe: So reibungslos und günstig wie früher wird es im transatlantischen Handel nicht mehr laufen, das Exportgeschäft wird komplizierter. Es braucht eine Strategie, um in der neuen Handelswelt mit den Zöllen umzugehen. Ein junges Unternehmen aus Kempten hat eine Lösung gefunden, wie Maschinenbauer steigenden Zöllen begegnen und Kosten sparen können.

