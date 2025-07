Wirtschaftet Trump die USA in die Pleite?

Donald Trump hat sein „One Big Beautiful Bill“. Fast. Der Senat winkte das umstrittene Werk durch, nun muss das Repräsentantenhaus nochmals ran. Die Wahrscheinlichkeit aber, dass der US-Präsident sein Steuer- und Ausgabengesetz am 4. Juli – dem Unabhängigkeitstag – unterzeichnen kann, ist erheblich gestiegen. Die Frage ist: Wie unabhängig macht dieses Gesetz die USA? Denn die ohnehin schon sehr hoch verschuldete Supermacht droht mit dem Haushaltsgesetz ihr Defizit weiter zu steigern. Kann eine Volkswirtschaft wie die der Vereinigten Staaten von Amerika pleitegehen? Und falls ja, was würde das für den Rest der Welt bedeuten?

Wie hoch ist die Staatsverschuldung der USA schon jetzt und was bedeutet das neue Gesetz für das Defizit?

Die USA sind mit rund 36 Billionen US-Dollar verschuldet. Wie die KfW-Bank Anfang zuletzt schrieb, könnte die Schuldenquote ohne Gegenmaßnahmen in den kommenden zehn Jahren auf 150 bis 170 Prozent des amerikanischen Bruttoinlandsprodukts ansteigen. Die USA mussten 2024 laut KfW 18 Prozent aller Staatseinnahmen für die Tilgung von Zinsen verwenden. Es waren 1,1 Billionen Dollar. Seit 2020 haben sich die Zinsausgaben damit verdreifacht.

Wie stark wird das Gesetz, das für erhebliche Steuererleichterungen sorgen soll, den US-Haushalt belasten?

Sehr, denn Trump will seine schon 2017 während seiner ersten Präsidentschaft veranlassten Steuersenkungen damit fortschreiben. Im Rahmen des sogenannten „Tax Cuts and Jobs Act (TCJA)“ hatte er den Unternehmenssteuersatz von 35 auf 21 Prozent und die individuellen Einkommensteuersätze für nahezu alle Einkommensgruppen reduziert sowie diverse Abschreibungs- und Steuerabzugsvorschriften verändert. Das Ziel dabei: Die Gesamtwirtschaft ankurbeln und dann bei guter Konjunktur – trotz der Steuersenkungen – insgesamt mehr einnehmen. Sebastian Horn, Experte für internationale Makroökonomie am Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW), glaubt aber nicht, dass das gelingt. Er sagt im Gespräch mit unserer Redaktion: „Das neue Gesetz wird eine erhebliche Belastung für den US-Haushalt bedeuten. Es ist zu erwarten, dass die Steuerausfälle enorm sein werden.“

Kann eine Volkswirtschaft wie die USA pleitegehen?

Theoretisch ja, tatsächlich aber kaum. IfW-Experte Horn sagt: „Die USA haben den Vorteil, dass sie sich in eigener Währung verschulden, weil der Dollar noch immer die internationale Leitwährung ist. Sprich: Die amerikanische Notenbank Federal Reserve könnte, sollte tatsächlich ein klassischer Staatsbankrott im Sinne einer Zahlungsunfähigkeit drohen, einfach beliebig Dollars nachdrucken.“ Horn hält das aber für so unwahrscheinlich wie einen tatsächlichen Staatsbankrott der gigantischen Volkswirtschaft mit ihrer erheblichen ökonomischen Macht. Zugleich aber sagt er auch, es sei „überhaupt nicht“ absehbar, dass die USA fiskalisch die Kurve kriegen. „Die Staatsverschuldung bleibt im internationalen Vergleich außergewöhnlich hoch.“

Was, wenn die USA - etwa bei den Rating-Agenturen - an Glaubwürdigkeit verlieren?

Staaten finanzieren ihre Schulden in der Regel über die Ausgabe von Staatsanleihen. Horn sagt: „Die Rating-Agenturen können irgendwann Investoren eindringlich davor warnen, ihr Geld in US-Staatsanleihen zu stecken. Ziehen sich viele Geldgeber zurück, würde das dazu führen, dass die Zinsen auf die Staatsanleihen steigen, weil die USA dann wieder mehr Geld bieten müssen, damit jemand ihre Anleihen kauft.“ Horn hält zumindest das für ein „wahrscheinliches Szenario“. Eine Abwärtsspirale könnte in Gang kommen, die im schlimmsten Fall Auswirkungen hätte, wie Europa sie aus der Euro-Krise kennt. Zugleich aber, sagt der Professor, gebe es eben immer noch die Fed als letzten sicheren Hafen. Umso kritischer indes sei es zu sehen, dass Trump deren Unabhängigkeit permanent untergrabe. „Wenn die Fed weiter unter Druck kommt, werden Investoren das als zusätzliches Risiko bewerten.“

Wenn - theoretisch - die USA doch eines Tages pleite wären, was dann?

Extrem schwer einzuschätzen, sagt der Fachmann für internationale Finanzen. Beziehungsweise: „Man könnte einen US-Staatsbankrott in seiner Bedeutung kaum überschätzen.“ US-Staatsanleihen seien in so vielen Investitionen verwoben, viele Staaten parkten ihre Liquiditätsreserven darin, bei sehr vielen Finanzgeschäften müssten US-Bonds als Sicherheit hinterlegt werden. Horn: „Es käme wohl zu einer großen Panik mit den entsprechenden Panikverkäufen, aber wir haben keine historischen Grundlagen, um ein Ereignis dieses Ausmaßes empirisch zu ermessen.“

Bei wem sind die USA denn am stärksten verschuldet?

Laut Horn vor allem bei staatlichen Investoren, wie China und Japan, aber eben auch bei den Öl produzierenden Staaten des Mittleren Ostens mit hohen Währungsreserven. „Genau jene Investoren schauen jetzt sehr genau hin und könnten gegebenenfalls großen Druck ausüben.“ Am sogenannten Liberation Day, als Trump vor ein paar Monaten seine Zoll-Orgie feierte, sei bereits spekuliert worden, es seien chinesische Investoren gewesen, die ihre US-Anleihen auf den Markt geworfen hätten, um die Zinsen zu treiben, erklärt Horn.