Neuer Freizeitpark und neuer Fernzug in Florida

Orlando ist bekannt für seine Freizeitparks. 2025 wächst das ohnehin schon große Angebot, wenn im Universal Orlando Resort der neue Themenpark «Universal Epic Universe» eröffnet - er sei der größte und vielfältigste Park des Resorts, teilt Visit Florida mit.

Der neue Park besteht aus fünf Themenwelten mit jeweils mehr als 50 Attraktionen und Erlebnissen - darunter eine rund um Harry Potter sowie eine «Super Nintendo World». Die Eröffnung ist für 22. Mai geplant.

Piratenstunts und Countrymusik

An der westlichen Golfküste des US-Bundesstaates können Touristen ab dem Frühjahr 2025 Piratenschiffe und Countrymusik in Kombination erleben: Im Pier Park in Panama City Beach soll dann «Dolly Parton's Pirates Voyage Dinner and Show» in einem 60.000 Quadratmeter großen Theater steigen.

Das Konzept: Während des Essens kann man Schlachten und Stunts auf zwei Piratenschiffen in Originalgröße und in einer nachgebauten Lagune anschauen - untermalt von Hits von Dolly Parton, informiert Visit Florida.

Die Shows gibt es bereits in Myrtle Beach in South Carolina und in Pigeon Forge in Tennessee zu sehen. Panama City Beach ist damit der dritte Ort, an den die US-Countrysängerin die musikalische Piratenshow bringt.

Mit Amtrak besser angebunden

Die Zuggesellschaft Amtrak hat seit Kurzem die Verbindung «The Floridian» im Angebot. Die 2.218 Kilometer lange Strecke führt von Chicago nach Miami - mit Zwischenstopps unter anderem in Pittsburgh und Washington. Damit gibt es noch mehr Anreiseoptionen von der Ostküste Richtung Florida. Die neue Verbindung verkehrt täglich, so Visit Florida.

Wer die ganze Strecke fährt, muss dafür mehrere Reisetage einplanen: Amtrak gibt die Fahrzeit mit 47 Stunden an.

Icon Vergrößern 2025 eröffnet im Universal Orlando Resort der neue Themenpark «Universal Epic Universe». Foto: 2021 Universal Orlando. All Rights Reserved/dpa-tmn Icon Schließen Schließen 2025 eröffnet im Universal Orlando Resort der neue Themenpark «Universal Epic Universe». Foto: 2021 Universal Orlando. All Rights Reserved/dpa-tmn

Icon Vergrößern Der neue Themenpark «Universal Epic Universe» besteht aus fünf Themenwelten, darunter eine rund um Harry Potter. Foto: 2021 Universal Orlando. All Rights Reserved/dpa-tmn Icon Schließen Schließen Der neue Themenpark «Universal Epic Universe» besteht aus fünf Themenwelten, darunter eine rund um Harry Potter. Foto: 2021 Universal Orlando. All Rights Reserved/dpa-tmn