Deutsche Autoindustrie richtet dramatischen Appell an die Politik

Die deutsche Auto-Industrie schlägt Alarm. So wandte sich Hildegard Müller, Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), mit einem dramatischen Appell an die politisch Verantwortlichen in Berlin und Brüssel. Gegenüber unserer Redaktion sagte sie am Mittwoch: „Für viele Zulieferer ist die Belastungsgrenze längst überschritten, sie sind gezwungen, ihre Investitionen zu verlagern.“ Müller verwies auf eine VDA-Umfrage: Demnach wollen drei von vier Unternehmen im automobilen Mittelstand Investitionen, die sie eigentlich in Deutschland tätigen wollten, verschieben, verlagern oder ganz streichen. Die VDA-Präsidentin wirkt beunruhigt: „Das wird nicht ohne Folgen für Wohlstand und Beschäftigung bleiben.“ Sie forderte „dringend eine politische Kurskorrektur, in Berlin und Brüssel“ ein. Alles müsse auf die Agenda, was Wachstum schafft. Für Müller ist klar: „Nur dann werden Deutschland und Europa als Investitionsstandorte wieder interessanter.“

Autohersteller streichen zehntausende Stellen

Zuletzt hatten sich negative Nachrichten aus den Reihen deutscher Fahrzeughersteller und ihrer Zulieferer gehäuft. Demnach will Daimler Truck in Deutschland etwa 5000 Stellen streichen. Betroffen ist die Lastwagensparte. Mercedes beabsichtigt, fünf Milliarden Euro einzusparen. Beschäftigte sollen auf freiwilliger Basis ausscheiden. Im Volkswagen-Konzern gibt es bereits konkrete Vereinbarungen zwischen Unternehmensführung und den Arbeitnehmervertretern: Demnach fallen bei der Marke VW in Deutschland rund 35.000 Arbeitsplätze bis 2030 weg. Bei der Volkswagen-Tochter Audi werden bis Ende 2029 hierzulande rund 7500 Jobs abgebaut. Zudem stehen zehntausende Arbeitsplätze bei Zulieferern auf der Kippe.

Für Müller sind die Entwicklungen derart alarmierend, „weil sie weit über das hinausgehen, was mit dem allgemeinen Wandel zu erklären ist“. Sie forderte die schwarz-rote Bundesregierung zu raschen Reformen auf, um bessere Rahmenbedingungen für die Autoindustrie zu schaffen. Die VDA-Chefin setzt sich für „weniger Bürokratie und Regulierung“ ein. Dazu sei ein Mentalitätswandel nötig. Müller wünscht sich „eine Politik, die Investitionen und Innovationen ermöglicht und nicht unter Auflagen und Regulierung erdrückt“.

Trumps Zoll-Politik belastet deutsche Auto-Industrie

Die Zoll-Politik von US-Präsident Donald Trump belastet die deutsche Automobilbranche bereits erheblich. Müller beklagte, dass „noch immer keine Lösung für die bereits geltenden Zölle von 27,5 Prozent auf Pkw-Importe in die USA gefunden wurde“. Die Kosten für die heimischen Unternehmen liegen nach ihrer Darstellung bereits im Milliarden-Bereich. Die VDA-Chefin betonte: „Und mit jedem Tag wächst die Summe.“ Auch die Zulieferer seien vor dem Hintergrund der nun zusätzlich angekündigten 30-Prozent- Zölle auf Waren aus Mexiko erheblich betroffen.

Die Lage der deutschen Automobilindustrie stimmt auch die IG-Metall-Vorsitzende Christiane Benner besorgt. Die von ihr vertretene Gewerkschaft ist für den Wirtschaftszweig zuständig. Benner kennt die Lage der Branche aus eigener Anschauung als stellvertretende Aufsichtsrats-Vorsitzende von Volkswagen. Im Gespräch mit unserer Redaktion forderte sie in Anbetracht der Zoll-Politik Trumps: „Die EU muss mit einer Stimme und mit Augenmaß reagieren, wenn es gar nicht anders geht, aber auch mit deutlichen Gegenmaßnahmen.“ Wichtiger als Kurzschlussreaktionen bei neuen Zollankündigungen sei es, die europäische Fertigung sowie den europäischen Binnenmarkt zu stärken.“

Und Benner sprach sich dafür aus, „dass internationale Konzerne, die hier fertigen, europäische Teile verbauen“. So will die IG-Metall-Vorsitzende Arbeitsplätze sichern. An die Bundesregierung appellierte sie: „Wir brauchen in Deutschland und Europa einen weiteren Push für elektrifizierte Fahrzeuge.“ Die steuerliche Förderung für gewerblich angeschaffte E-Autos sei ein guter erster Schritt. Das genügt Benner nicht: „Wir brauchen jetzt schnell eine Stimulierung für Leasing-Fahrzeuge, für private Käufe und insbesondere für kleine und mittlere Einkommen.“ Außerdem sei Ladestrom aktuell zu teuer. Die Gewerkschafterin sagte: „Wenn die Bundesregierung schon die Stromsteuer nicht senkt, dann sollte sie jetzt schnell für mehr Wettbewerb im Markt für Ladestrom sorgen.“