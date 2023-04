Veggie-Trend

11:42 Uhr

Die merkwürdige Krise der Veggie-Start-ups

Plus Fleischersatz boomt. Doch die Firmen, die den neuen Markt entdeckt haben, sind in Schwierigkeiten. Denn nun steigt die Industrie groß in den Markt ein.

Von Lara Voelter

Sojamehl-Gyros reihen sich im Supermarkt-Kühlfach an Kichererbsen-Falafel. Direkt daneben: Reis-Cordon-bleu, gefüllt mit Schinken auf Rapsöl-Basis. An der zunehmenden Auswahl an Fleischersatzprodukten zeigt sich auch, dass die Deutschen weniger Fleisch essen. Im vergangenen Jahr lag der Konsum rechnerisch bei 52 Kilogramm pro Kopf. Das sind 4,2 Kilo weniger als noch 2021, wie das Bundesamt für Ernährung und Landwirtschaft (BEL) kürzlich ermittelt hat. Für Fachleute ist vor allem die Höhe des Rückgangs erstaunlich.

Start-ups haben diese Entwicklung längst aufgegriffen. Sie waren Pioniere bei der Herstellung von Ersatzprodukten für Fleisch sowie von vegetarischen und veganen Produkten allgemein. Etwa die US-Firma Beyond Meat, die vom Start-up zum Börsenstar wurde, aber deren Kurs innerhalb von gut zwei Jahren von etwa 150 Euro auf etwas mehr als 13 Euro eingebrochen ist. Großkonzerne hechteten erst nur hinterher – doch beherrschen inzwischen den Markt und können günstigere Produkte anbieten. Verdrängen sie damit die Innovationstreiber?

