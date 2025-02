Rabatte auf Reisen sind manchmal mehr Schein als Sein

Jetzt ist die Reise noch besonders günstig, aber es sind nur noch drei Angebote zu diesem Preis verfügbar: Wer online seinen Urlaub buchen will, kennt das – es wird teilweise mit hohen Rabatten gelockt und suggeriert, dass die Zeit drängt und das Schnäppchen bald weg ist.

So wird bewusst Druck aufgebaut, um Kundinnen und Kunden zu einer schnellen Buchung zu drängen, warnt die Verbraucherzentrale Niedersachsen und rät, sich nicht von vermeintlichen, hohen Rabatten blenden zu lassen.

Denn: Mitunter fehlten Referenzpreise zu angepriesenen Rabatten ganz oder die angeblichen Preisvorteile seien in Wirklichkeit deutlich geringer, so die Beobachtung der Verbraucherschützer.

Reisepreise in Ruhe vergleichen

Am besten sei es deshalb, mehrere Vergleichsportale zu nutzen und Preise auch direkt beim Anbieter der Reise, also dem Veranstalter, zu prüfen.

Wichtig: In der Ergebnisliste angezeigte Preise verändern sich im Buchungsprozess meist noch, so die Verbraucherzentrale. Oft nach oben. Entscheidend sei der Preis, der am Ende in der Übersicht vor Betätigung des Bestellbuttons angezeigt wird.

Kein Widerrufsrecht bei Online-Reisebuchungen

Im Zweifel hält man lieber noch mal inne, ehe man die Buchung abschließt. Denn, so die Verbraucherschützer: Bei Reisebuchungen gibt es - anders als bei vielen online gekauften Produkten - kein 14-tägiges Widerrufsrecht. Das heißt: Merkt man nach der Buchung, dass ein Angebot doch nicht so gut war wie angepriesen, kann man nicht einfach kostenfrei stornieren.