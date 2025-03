Verdi-Chef Werneke: Wir verstärken die Arbeitskampf-Maßnahmen

Herr Werneke, in der Tarifrunde des Öffentlichen Dienstes des Bundes und der Kommunen treten die Verhandlungen auf der Stelle. Vertreter kommunaler Arbeitgeber mauern, während Verdi acht Prozent mehr Lohn, mindestens aber 350 Euro mehr im Monat anstrebt. Wie verfahren ist die Lage?

Frank Werneke: Einige Landesverbände der kommunalen Arbeitgeber wollen eine Nullrunde durchsetzen. Und damit meinen sie wirklich null. Und das Ganze auch noch mit einer Laufzeit des Tarifvertrags von drei Jahren, während wir ein Jahr fordern.

Das klingt nach einer maximalen Herausforderung für Verdi. Der Kontrast zwischen null und acht Prozent könnte kaum größer sein.

Werneke: Ja, denn auch nach zwei Verhandlungsrunden können wir nicht erkennen, welche Lösungskorridore den Arbeitgebern vorschweben. Nach der zweiten Runde haben uns die Arbeitgeber lediglich mitgeteilt, sie müssten jetzt erst einmal berechnen, welche Belastungen unsere Forderungen für sie darstellen. Dabei haben wir unsere Forderungen schon im Oktober an sie übermittelt. Das macht alles einen sehr unsortierten Eindruck. Ein Angebot haben die Arbeitgeber verweigert. Das sind keine guten Voraussetzungen dafür, dass wir ab dem 14. März in der dritten Tarifrunde eine Lösung finden.

Verschärfen Sie angesichts der Haltung der Arbeitgeber die Gangart in der Tarifrunde und weiten die Warnstreiks noch weiter aus?

Werneke: Aufseiten der Beschäftigten des Bundes und der Kommunen herrscht maximales Unverständnis über die Haltung der Arbeitgeber. Die Beteiligung an den Streiks ist ausgesprochen gut. Im Zuge der Tarifrunde verzeichnen wir viele Eintritte bei Verdi. Die öffentlichen Arbeitgeber sollten wissen, dass wir durchsetzungsfähig sind. Bis zum Beginn der dritten Runde ab dem 14. März kommt es im verstärkten Maße zu Arbeitskampfmaßnahmen in der gesamten Breite des Öffentlichen Dienstes, von der Abfallentsorgung bis zu den Wasserstraßen.

Am Freitag hat Verdi im Gesundheitswesen, also auch in Krankenhäusern, gestreikt. Im Gesundheitsbereich herrschen ohnehin massive Personalengpässe. Und nun werden am Montag auch noch die Flughäfen bestreikt. Ist das angemessen?

Werneke: Überall im Öffentlichen Dienst herrschen Personalengpässe. Wenn es danach ginge, dürften wir nirgendwo streiken. Wir streiken ja, um diesen Missstand zu bekämpfen, das geht nur über attraktivere Arbeitsbedingungen, wozu auch eine bessere Bezahlung gehört – natürlich auch an Flughäfen. Im Übrigen stellen wir bei Arbeitskämpfen im Gesundheitswesen durch entsprechende Vereinbarungen mit den jeweiligen Krankenhäusern zudem sicher, dass für Notfälle und für die grundlegende Patientenversorgung immer genügend Beschäftigte an Bord sind.

Die Tarifrunde im Öffentlichen Dienst erinnert an die letzte Bahn-Tarifrunde, an der noch Lokführer-Chef Claus Weselsky beteiligt war. Die Bahn mauerte damals auch. So eskalierte die Gewerkschaft GDL die Tarifrunde. Fahren Sie jetzt den Weselsky-Kurs?

Werneke (lacht): Wir fahren immer den Verdi-Kurs. Wir scheuen keine Konflikte, wissen aber, dass am Ende jede Tarifrunde mit einer Verständigung zu Ende geht und man sich im Leben eben mehrmals sieht.

Helfen Sie bei der Verständigung nach und sprechen sich für den Einsatz von externen Schlichtern im Öffentlichen Dienst aus?

Werneke: Wir wollen nicht die Schlichtung anrufen. Wir orientieren uns darauf, beim nächsten Verhandlungstermin einen Abschluss zu erzielen, der sich sehen lassen kann. Und notfalls muss es eben einen weiteren Verhandlungstermin geben. Bei den kommunalen Arbeitgebern bin ich mir nicht so sicher, ob sie auf eine Schlichtung spekulieren. Sie machen kein Angebot und vermeiden das Nennen von konkreten Zahlen. Das ist schon auffällig. Für mich ist jedenfalls klar: Es braucht einen Abschluss, der die Attraktivität des Öffentlichen Dienstes verbessert. Denn die Lage ist ernst.

Wie ernst ist die Lage?

Werneke: Der Städte- und Gemeindebund spricht ja selbst von einem schleichenden Blackout bei den Kommunen und davon, dass die öffentliche Daseinsvorsorge am Rande des Zusammenbruchs sei. Mehrere Hunderttausend Stellen sind im Öffentlichen Dienst derzeit nicht besetzt. Und zusätzlich eine Million Beschäftigte scheiden altersbedingt in den nächsten Jahren aus. Zusätzlich haben die Beschäftigten mehr als 70 Millionen Überstunden auf Arbeitszeitkonten angehäuft.

Damit befindet sich der Öffentliche Dienst in einer Krise.

Werneke: Der Öffentliche Dienst steht wegen der dramatischen Unterbesetzung kurz vor dem Kollaps – und das gerade in Bereichen mit großer Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern, also zum Beispiel in Ausländerbehörden, Jugendämtern, Kitas oder Krankenhäusern. Die Funktionsfähigkeit dieser Einrichtungen ist bereits jetzt eingeschränkt.

Wie reagieren die Arbeitgeber auf diese Probleme im Öffentlichen Dienst?

Werneke: Sie legen kein Angebot vor und ignorieren gleichzeitig all diese Probleme. Arbeits- und Fachkräftemangel gibt es für die Arbeitgeber nur so lange, bis die Tarifverhandlungen starten. Dann existieren diese Probleme für sie nicht mehr. Allenfalls gäbe es Besetzungsprobleme im Führungsbereich und bei höheren Entgeltgruppen, deshalb wollen sie dort eine finanzielle Besserstellung. Das bringt unsere Mitglieder auf die Palme. Weil Stellen nicht besetzt werden können, wird die Arbeit immer mehr verdichtet und die Beschäftigten leiden unter der Situation.

Ist die Blockadehaltung kommunaler Arbeitgeber nicht schlicht das Resultat klammer Kassen?

Werneke: Ich räume ein, dass sich die Haushaltssituation vieler Kommunen verschlechtert hat. Die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen muss eines der Hauptthemen in den Verhandlungen zur Regierungsbildung zwischen Union und SPD sein. Denn hier geht es um die elementare Frage, wie die Bürgerinnen und Bürger den Staat erleben. Und den Staat erleben sie vor allem darüber, wie Kommunen und damit Behörden arbeiten. Wenn sie schlecht funktionieren, schürt das Zweifel an der Handlungsfähigkeit des Staates und des demokratischen Systems. Das gibt radikalen Parteien Auftrieb.

Was sollten deshalb die künftigen Koalitionäre in Berlin bedenken?

Werneke: Der Bund muss aufhören, den Kommunen immer weitere Aufgaben zu übertragen, ohne ihnen die dafür notwendigen Finanzmittel zur Verfügung zu stellen. Die Kommunen sollten zudem einen höheren Anteil an der Umsatzsteuer bekommen und damit ihre Finanzen stabilisieren. Die Vertreter der Kommunen müssen ihre Interessen jetzt aber auch endlich deutlich lauter in Berlin artikulieren.

Apropos Finanzen: Was halten Sie von den massiven Ausgabeplänen der wohl künftigen Regierung aus Union und SPD? Vor lauter Milliarden kann einem schwindlig werden.

Werneke: Die USA unter Trump entwickeln sich zu einem autoritären, techno-kapitalistischen System: Das ist beängstigend. Trump sucht die Nähe zu anderen autoritären Regimen, insbesondere zu Russland. Es ist unsicher, ob das Schutzversprechen der USA gegenüber Europa noch gilt. Das führt jetzt zu einer Diskussion über höhere Verteidigungsaufwendungen in Europa. Die Verteidigungsausgaben der europäischen Nato-Staaten sind allerdings schon jetzt mehr als doppelt so hoch wie die Russlands.

Was folgern Sie daraus?

Werneke: Ich finde es fraglich, wenn jetzt einfach schwindelerregend hohe Milliardenbeträge in die Welt gesetzt werden. Eine Aufrüstungsspirale kann nicht das Ziel sein. Den Vorschlag von Union und SPD, im Bundeshaushalt die Kosten für Verteidigung zu deckeln und alles, was darüber hinausgeht, über Kredite zu finanzieren, finde ich richtig.

Und wie zufrieden sind Sie als SPD-Mitglied mit Ihrer Partei, die für die Erneuerung der Infrastruktur so viele Milliarden locker machen will?

Werneke: Das geplante Sondervermögen von 500 Milliarden Euro für Investitionen beispielsweise in Verkehrswege, die Energiewende, Schulen und Krankenhäuser begrüße ich ausdrücklich. Das fordern wir als Verdi seit vielen Jahren. Das ist ein Durchbruch. Wichtig ist, dass die Mittel insbesondere auch von den Kommunen genutzt werden können, um etwa in den Ausbau des Nahverkehrs und in den Klimaschutz investieren zu können.

Sind Sondervermögen der richtige Weg?

Werneke: Das Sondervermögen für den Bereich Infrastruktur ist ein erster wichtiger Schritt. Darüber hinaus ist es notwendig, die Schuldenbremse zu reformieren, denn wir brauchen auch dauerhaft mehr Investitionen. Auch diesen Schritt haben Union und SPD angekündigt, sie sind damit aus meiner Sicht auf dem richtigen Weg. Es ist bemerkenswert, wie rasend schnell CDU und CSU in der Wirklichkeit des Lebens angekommen sind. Bis zum Schließen der Wahllokale glaubten Unionspolitiker noch, mit Streichungen beim Bürgergeld könnte man die anstehenden gewaltigen Investitionsaufgaben schultern. Da haben einige eine interessante Lernkurve gehabt – am Ende hoffentlich mit einem positiven Ergebnis.

Schuldenmachen ist leicht, Kürzungen im Haushalt sind schwer. Ifo-Chef Clemens Fuest kann sich auch vorstellen, soziale Leistungen wie das Elterngeld zu streichen.

Werneke: Das Elterngeld muss bleiben, weil es auch dazu geführt hat, dass sich Väter verstärkt um die Betreuung ihrer Kinder kümmern. Fuest und andere Ökonomen wollen höhere Verteidigungsausgaben durch Sozialabbau finanzieren. Das ist grundfalsch und gefährlich. Was sie predigen, birgt erheblichen sozialen Sprengstoff. Putin lehnt das Modell der liberalen Demokratien ab, er will sie schwächen – und er ist auf diesem Weg schon weit gekommen. Bei der Bundestagswahl haben seine Claqueure von der AfD und teilweise auch dem BSW schon zusammen über rund 25 Prozent erhalten. Durch einen weiteren Sozialabbau würde unsere Gesellschaft noch weiter gespalten. Leichter kann man es der AfD nicht machen.

Frank Werneke, 57, ist seit 2019 Vorsitzender der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Zuvor war er stellvertretender Vorsitzender. Werneke ist gelernter Verpackungsmittelmechaniker.