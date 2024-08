Autofahrer rast vor Polizeistreife davon

Mit teils über 100 Kilometern in der Stunde hat ein Autofahrer in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) versucht, vor einer Polizeistreife zu flüchten. Der 22-Jährige sei der Streife am Dienstagabend auffällig schnell entgegengekommen, teilte die Polizei mit. Demnach setzte die Streife zur Verfolgung an und forderte den Fahrer mehrmals auf, anzuhalten. Dieser habe jedoch weiter beschleunigt, sei über eine rote Ampel gefahren und habe ein anderes Auto gefährlich überholt.

Schließlich bremste der 22-Jährige ab und konnte von der Streife kontrolliert werden. Die genauen Konsequenzen für den Fahrer waren laut Polizeisprecher nicht bekannt. Klar sei aber, dass mehrere Anzeigen auf ihn zukommen.