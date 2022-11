Wie soll die Bundesregierung glaubwürdig mit chinesischen Investoren umgehen?

Plus Die Bundesregierung stoppt Geschäfte mit chinesischen Investoren. Ist das richtig? Die Neujustierung der deutsch-chinesischen Wirtschaftsbeziehung hat gerade erst begonnen.

Erst ermöglicht die Bundesregierung – nach großem Streit – den Einstieg der chinesischen Reederei Cosco bei einem Terminal des Hamburger Hafens. Dann reist Bundeskanzler Olaf Scholz mit Wirtschaftsvertretern nach China. Nun verbietet Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) dem Dortmunder Unternehmen Elmos den Verkauf seiner Chipfertigung an das schwedische Unternehmen Silex, das sich in chinesischem Besitz (Sai Microelectronics) befindet. Zudem wurde von der Regierung der Erwerb der bayerischen Firma ERS Electronic durch chinesische Investoren untersagt. Habeck erklärte, Deutschland sei eine offene Marktwirtschaft, aber keine naive.