An Bayerns Bahnhöfen beginnt ein Frühjahrsputz

An Bayerns Bahnhöfen steht ein Frühjahrsputz an. Von diesem Donnerstag an werden in 130 Stationen die Vorplätze, Bahnsteige, Treppen, Tunnel und Aufzüge gereinigt, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn mitteilte. Auch die Glasflächen, das Mobiliar und Vitrinen der Bahnhöfe sollen wieder glänzen.

Die Reinigungsaktion soll demnach das Erscheinungsbild der Stationen sichtbarverbessern, damit sich Fahrgäste und Besucherinnen und Besucher am Bahnhof wohlfühlen. «Einmal im Jahr steht Großreinemachen an – das gilt für Bahnhöfe genauso wie für das heimische Wohnzimmer», teilte Vorstand Ralf Thieme mit, bei der Bahntochter InfraGO für die Personenbahnhöfe zuständig.

Bundesweit sollen rund 700 Bahnhöfe gereinigt werden, die Deutsche Bahn gibt für die Sauberkeit an den Stationen heuer eigenen Angaben nach mehr als 100 Millionen Euro aus. In Bayern umfasst der Frühjahrsputz unter anderem die Bahnhöfe in München, Nürnberg und Regensburg sowie die Stationen in Kempten, Zwiesel und Straubing Hafen.