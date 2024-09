Autobahn 7 nach Lastwagenunfall fast zwölf Stunden gesperrt

Wegen eines Unfalls mit einem Lastwagen ist die Autobahn 7 in Unterfranken für fast zwölf Stunden gesperrt worden. Der Sattelzugfahrer habe wegen eines Staus bei einer Baustelle in Arnstein (Landkreis Main-Spessart) scharf gebremst, teilte die Polizei mit. Hierbei sei er am Donnerstag gegen eine Betongleitwand geraten und habe schließlich die Mittelschutzwand überfahren.

Die Autobahn sei daraufhin in beide Richtungen gesperrt und erst nach gut zwölf Stunden am Freitagmorgen wieder freigegeben worden. Ein Kran habe die auf einer Länge von mehreren hundert Metern umgefallene Mittelschutzwand aus Beton wieder aufgestellt. Der Fahrer des Lastwagens sei nicht verletzt worden.