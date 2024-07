Autofahrer prallt frontal gegen Lkw und stirbt

Bei einem schweren Unfall auf der Bundesstraße 32 ist ein 25-Jähriger gestorben. Der Autofahrer kam am Donnerstagabend in einer Linkskurve nahe Herbertingen (Kreis Sigmaringen) auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei mitteilte. Dort prallte sein Auto mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen. Der 25-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Der 37 Jahre alte Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallaufnahme dauert an, die B32 ist wurde in beide Richtungen gesperrt.

