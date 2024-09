Autofahrerin biegt falsch ab und legt Zugverkehr lahm

Eine Autofahrerin ist in Unterfranken falsch abgebogen und hat dadurch den Zugverkehr lahmgelegt. Wie die Polizei mitteilte, hat die Seniorin am Samstag beim Abbiegen in Zeil am Mein (Kreis Haßberge) den Radweg mit der Straße verwechselt. Demnach sei sie mit ihrem Wagen von dem asphaltierten Radweg abgekommen und in den Gleisen steckengeblieben.

Laut Polizeiangaben musste der Bahnverkehr daraufhin in beide Richtungen eingestellt werden - rund zwei Stunden lang. Bei zwölf Zügen kam es zu Verspätungen. Die Frau erwartet nun eine Strafanzeige wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.