Autofahrerin überfährt Obdachlosen - tot

Ein auf einer Landstraße liegender Obdachloser ist überfahren und tödlich verletzt worden. Eine Autofahrerin hatte laut Polizei den 53-Jährigen am späten Dienstagabend nahe dem Wiesbadener Ortsbezirk Breckenheim zunächst übersehen. Der wohnsitzlose Mann, der sich vornehmlich in Frankfurt aufgehalten haben soll, erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die Polizei stellte für die Ermittlungen das Auto vorerst sicher und zog auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auch einen Sachverständigen hinzu. Warum der 53-Jährige auf der Straße gelegen hatte, war zunächst unklar.

