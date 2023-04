Bahn zahlt Rekordsumme an Kunden wegen Verspätungen

Die Bahn musste für Verspätungen und ausgefallene Züge im Jahr 2022 knapp 93 Millionen Euro an ihre Fahrgäste zurückzahlen. Eine Rekordsumme. Woran liegt das?

Hinter der Deutschen Bahn – und ihren Kunden – liegt ein Chaos-Jahr. Das wird nun auch an einer Rekordsumme deutlich, die die Deutsche Bahn Fahrgästen als Entschädigung für Verspätungen und Zugausfälle bezahlen muss. Wie eine Bahnsprecherin unserer Redaktion auf Nachfrage bestätigte, muss der Konzern für das Jahr 2022 92,7 Millionen Euro Entschädigungen an Reisende zahlen. Die Bahn muss Kunden schon seit längerem Entschädigungen für Verspätungen zahlen – die Summe war allerdings noch nie so hoch. Im Vorjahr etwa zahlte der Konzern 54,5 Millionen Euro weniger an verspätete Reisende.

3,8 Millionen Anträge auf Fahrpreiserstattung gingen bei der Bahn ein

Die hohe Summe, von der zuerst die Rheinische Post berichtete, liegt vor allem daran, dass auch die Zahl der Anträge auf eine Entschädigung drastisch gestiegen ist. So heißt es von der Bahn: "Infolge von Verspätungen und Zugausfällen haben wir im letzten Jahr im Servicecenter Fahrgastrechte rund 3,8 Millionen Entschädigungsanträge bearbeitet." Zum Vergleich: Im Jahr 2021 waren es nur 1,6 Millionen Anträge. Die Zahl der Erstattungen hat sich binnen eines Jahres also mehr als verdoppelt. Die Bahn ist verpflichtet, Reisenden 25 Prozent des Ticketpreises zu erstatten, wenn sie mindestens 60 Minuten später an ihrem Zielort ankommen. Beträgt die Verspätung mehr als 120 Minuten, muss die Bahn 50 Prozent des Fahrpreises zurückzahlen.

Als Gründe nennt die Bahn unserer Redaktion gegenüber zum einen die stark gestiegenen Zahlen an Bahnfahrerinnen und Bahnfahrern nach den mauen Corona-Jahren. Dazu kommen viele Baustellen: "Der Zuwachs trifft auf anhaltend hohe Bautätigkeit mit den einhergehenden Einschränkungen für die Reisenden." Außerdem führt die Bahn an, die so stark gestiegene Zahl an Erstattungen liege an der vereinfachten Möglichkeit, Beschwerde einzulegen. Denn seit Mitte 2021 können Entschädigungsanträge per Online-Antrag eingereicht werden. "So sind im digitalen Antrag viele Daten bereits automatisch vorausgefüllt, sodass nur noch wenige Klicks und Angaben vonseiten der Kund:innen notwendig sind. 2022 sind rund 60 Prozent der Fahrgastrechte-Anträge über diesen digitalen Kanal eingegangen", heißt es dazu von der Bahn.

Jeder dritte Zug im Fernverkehr erreicht sein Ziel verspätet

Ein weiterer Grund für die Rekordzahlung ist nach Angaben der Bahn, dass in den Corona-Jahren weniger Menschen mit der Bahn gefahren seien. Im vergangenen Jahr sei die Zahl der Reisenden aber wieder gestiegen und in Folge auch die Zahl der Menschen, die Anspruch auf eine Erstattung des Ticketpreises hätten.

Das Grundproblem ist jedoch, dass die Züge der Bahn im vergangenen Jahr sehr häufig verspätet waren. So musste Bahn-Chef Richard Lutz erst vergangene Woche einräumen, dass etwas mehr als jeder dritte Zug im Fernverkehr verspätet war. Eigentlich hatte Lutz für das vergangene Jahr als Ziel vorgegeben, dass 75 Prozent aller Züge im Fernverkehr ihr Ziel pünktlich erreichen sollen. (mit hhc)

