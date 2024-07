Bei Rot über Ampel - Mann bei Unfall in Mannheim verletzt

Bei einem Unfall in der Mannheimer Innenstadt ist ein junger Mann schwer verletzt worden. Der 22-Jährige fuhr am Dienstag in einem Auto an einer Kreuzung über eine rote Ampel und stieß mit einem anderen Wagen zusammen, wie die Polizei mitteilte. Sein Auto prallte daraufhin gegen einen Strommast. Der junge Mann verletzte sich schwer, aber nicht lebensgefährlich. Der 40 Jahre alte Fahrer des zweiten Wagens erlitt einen Schock, blieb jedoch unverletzt.

An den Autos entstanden den Angaben zufolge Schäden in Höhe von insgesamt rund 55.000 Euro. Der Kaiserring in Fahrtrichtung Nationaltheater war demnach bis 20.00 Uhr gesperrt.