Britischer Fährenbetreiber kündigt 800 Beschäftigten per Video

Fähren sitzen im Hafen fest, Mitarbeiter werden von Sicherheitsleuten abgeführt, Reisepläne storniert und groß angelegte Streiks geplant. Seit Donnerstag herrscht Chaos an den britischen Häfen in Dover im Südosten, Liverpool im Westen und Hull im Norden des Landes. Verursacht wurde es durch die plötzliche Entlassung von 800 britischen Mitarbeitern des Fähren-Betreibers „P&O Ferries”. Per Videobotschaft teilte man ihnen mit, dass ihre Kündigung die Zukunft des Unternehmens sichern würde.

Beschäftigte sollen wohl durch günstigere Arbeiter ersetzt werden

Die Nationale Gewerkschaft der Eisenbahn-, See- und Transportarbeiter (RMT) zeigte sich empört. Die Beschäftigten seien kurzfristig und mit sofortiger Wirkung entlassen worden und man gehe davon aus, dass diese nun durch günstigere Arbeiter ersetzt werden. Auch in der Politik gab man sich entrüstet: Das ist eine „absolut schreckliche Art“, seine Mitarbeiter zu behandeln, sagte der britische Minister für Streitkräfte, James Heappey. Doppelt bitter für die Regierung ist, dass sie das Unternehmen während der Pandemie finanziell unterstützt hat.

Verschiedene Beteiligte werden für die Entlassung verantwortlich gemacht

Doch wie konnte es zu den Massenentlassungen kommen? Und war es nicht das Versprechen der Brexit-Befürworter, dass der Austritt aus dem Bündnis Arbeitsplätze für Britinnen und Briten sichert? Tatsächlich waren Kommentatoren aus dem linken beziehungsweise rechten Spektrum am Freitag damit beschäftigt, dem jeweils anderen Lager den schwarzen Peter für die Massenentlassung bei P&O zuzuschieben. So machte die regierungsnahe Tageszeitung The Telegraph die Gewerkschaften für das Chaos verantwortlich. Die RMT sei „extrem” und „militant”, hieß es da. Sie hätte schon die Londoner U-Bahn praktisch Bankrott gemacht, indem sie um jeden Preis Arbeitsplätze aufrechterhalten wolle und ihre Mitglieder zu ständigen Streiks aufrufe. In diesem Klima, so die Zeitung, sei dem Fähren-Betreiber gar nichts anderes übrig geblieben, als sich nun quasi gewaltsam loszureißen.

Die linksorientierte britische Zeitung The New Statesman beklagte hingegen das exakte Gegenteil. Sie nannte P&O in einem Atemzug mit skrupellosen Arbeitgebern, die Arbeit auslagern, niedrige Löhne zahlen und keine Rechte einräumen. Das Spektrum der betroffenen Branchen sei dabei breit: vom Hotelpersonal über Reinigungs- und Pflegekräften bis hin zu Arbeitern in digitalen Branchen wie Uber-Fahrern. Es gebe zu viele Risse und Grauzonen im Arbeitsrecht, die Unternehmen schamlos ausnutzen. Und die Regierung habe bislang keine Schritte unternommen, um dies zu ändern.

Das britische Arbeitsrecht ist sehr liberal gestaltet

Tatsächlich ist das Arbeitsrecht in Großbritannien im Vergleich zu vielen europäischen Ländern sehr liberal, Kündigungsfristen sind kürzer, Gewerkschaften schwächer, Betriebsräte gibt es kaum. Etwas, das viele Britinnen und Briten, darunter durchaus auch diejenigen, die nicht zu den Besserverdienern gehören, lange Zeit als Chance verstanden. Angesichts der Pandemie, eines Krieges in Europa und durch die Folgen des Brexit gerät der Neoliberalismus jedoch an seine Grenzen.

Die Menschen im Vereinigten Königreich leiden unter niedrigen Löhnen und steigenden Lebenshaltungskosten. Dass die Arbeitnehmer im Königreich rechtlich weniger geschützt sind, hat „mit dem Brexit jedoch nichts zu tun”, wie Jonathan Portes, Professor für Wirtschaft am „Kings College” in London gegenüber unserer Redaktion betonte. Das war schon vorher so und daran hat sich auch mit dem Austritt aus der EU nichts geändert. Gleichzeitig offenbarten die Massenentlassungen bei P&O anschaulich, dass Arbeitsplätze durch den Brexit nicht unbedingt sicherer seien. Ein Versprechen, das an den Austritt aus der EU verknüpft war lautete, dass dann weniger Arbeitskräfte aus dem Ausland auf die Insel kommen könnten.

Im Fall der Entlassungen der Fähr-Arbeiter hat P&O zwar offenbar gegen geltendes Arbeitsrecht verstoßen. Das Unternehmen wäre wohl dazu verpflichtet gewesen, die Betroffenen 45 Tage vorher zu informieren. Ob diese Erkenntnis den Gekündigten noch etwas bringt, ist fraglich. Andrew Smith, der 22 Jahre für Fähren-Betreiber gearbeitet hat, sagte gestern sichtlich bestürzt. „Das war unser Leben und es wurde innerhalb weniger Stunden auf den Kopf gestellt.“