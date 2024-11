Defekte Bremse – Polizei zieht Laster aus dem Verkehr

Bei einer Verkehrskontrolle in der Oberpfalz sind an einem Lastwagen gravierende Mängel festgestellt worden - unter anderem eine defekte Bremsanlage. Der Zwölf-Tonner aus Nürnberg sei in Regensburg aus dem Verkehr gezogen worden, teilte die Polizei mit.

Der Fahrgestellrahmen war demnach an mehreren Stellen gebrochen und schlecht geschweißt, die Beleuchtung funktionierte nicht. Die Bremsanlage wies so starke Undichtigkeiten auf, dass nach einer Bremsung keine Bremskraft mehr vorhanden war.

Neben dem 49-jährigen Fahrer erwartet auch den verantwortlichen Fuhrparkleiter ein Bußgeld sowie Punkte im Verkehrszentralregister. Die transportierte Ware hatte der Lkw-Fahrer zum Zeitpunkt der Kontrolle bereits in Regensburg abgeladen.