Die Europäische Union will das Aus für den Verbrennungsmotor besiegeln

Am Dienstag gibt das EU-Parlament höchstwahrscheinlich grünes Licht für das Aus des Verbrennungsmotors ab 2035 für neue Pkw. Derweil bereitet die EU-Kommission bereits ein Verbot für Verbrenner-Lkw ab 2040 vor.

Ein Wunder müsste geschehen, so beschreibt es Jens Gieseke, um das Aus des Verbrenner-Motors im letzten Moment noch zu stoppen. Daran glaubt selbst der CDU-Europaabgeordnete nicht mehr und so dürfte es dabei bleiben, dass in der EU ab dem Jahr 2035 nur noch Autos und kleine Transporter, die im Betrieb keine Treibhausgase ausstoßen, zugelassen werden dürfen. Trotzdem bezeichnete Gieseke die finale Abstimmung am Dienstag über das Verhandlungsergebnis, auf das sich die 27 Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament geeinigt hatten, als wichtig.

Sollte eine große Anzahl der EU-Abgeordneten gegen das Gesetz votieren, sei dies "ein Signal an die EU-Kommission, dass sie mit dieser Verbots-Regulatorik nicht unbedingt erfolgreich sein kann in Zukunft".

EU setzt auf Elektroantriebe auch für Lkw

Der Christdemokrat schielt bereits auf die nächste große Gesetzgebung in Sachen Verbrenner. Denn bei Lastwagen und Bussen sieht die Geschichte keineswegs eindeutig aus. "Da stehen wir ganz am Anfang", sagte der Grünen-Europaparlamentarier Michael Bloss. Diese Woche will die EU-Kommission ihren Gesetzentwurf zur Überarbeitung der CO2-Flottengrenzwerte für schwere Nutzfahrzeuge präsentieren und hinter den Kulissen ist zu hören, dass die Behörde auch hier zu einem Verbot der Verbrennungstechnologie tendiert. Sie will fast ausschließlich auf Elektroantriebe setzen, die aus Batterien oder Brennstoffzellen gespeist werden. Nur will sie der Industrie offenbar fünf Jahre mehr Zeit für den Übergang geben, ergo: Ab 2040 dürften dann nur noch rein elektrische Trucks auf dem Markt zugelassen werden.

Der Widerstand aus den Reihen der Christdemokraten zeichnet sich bereits ab. Gieseke zufolge habe es nicht nur keinen Sinn, Lkw mit so großen Batterien auszustatten. "Es wird schwierig für das Netz und extrem teuer, den Prozess komplett zu elektrifizieren", sagte er und verwies auf lange Ladevorgänge. Er fordert vielmehr "einen maßgeschneiderten Ansatz". Dagegen will Bloss das Argument, dass das Aufladenetz in Europa ungenügend ist, nicht gelten lassen. Man habe noch 17 Jahre Zeit. "Wenn wir es bis dahin nicht schaffen, die Infrastruktur auszubauen, dann haben wir den Kampf gegen die Klimakrise sowieso verloren", sagte der Grünen-Politiker.

Für Pkw soll der CO2-Ausstoß bereits ab 2035 auf null sinken

Am Dienstag muss aber erst einmal der letzte Schritt getan werden für das Gesetz, das besagt, dass die sogenannten Flottengrenzwerte für Pkw bis 2035 auf null sinken sollen. Diese geben Herstellern vor, wie viel Kohlenstoffdioxid ihre produzierten Wagen im Betrieb ausstoßen dürfen. Besitzer von klassischen Benzinern oder einem Diesel können ihre Gefährte jedoch weiterhin nutzen, bei der Regelung geht es um den Verkauf von Neuwagen. Das De-facto-Verbot des Verbrenners gehört zu den tragenden Säulen des Grünen Deals, mit dem die EU-Kommission den CO2-Ausstoß der EU bis 2030 um 55 Prozent verringern und Europa bis 2050 klimaneutral machen will.

Gieseke hofft, dass nicht nur seine christdemokratische EVP-Fraktion geschlossen gegen das Ergebnis stimmen wird, sondern auch weitere Kollegen aus anderen Fraktionen. Könnte es also doch noch knapp werden?

Die FDP setzt auch auf E-Fuels

Während das Gros der Liberalen mit den Grünen, Linken und Sozialdemokraten das Verbot im EU-Parlament bestätigen wollen, stehen die deutschen FDP-Europaabgeordneten in dieser Frage auf der Seite der Konservativen. In der Bundesrepublik wurde das Thema kontrovers debattiert, was unter anderem an Finanzminister Christian Lindner lag, der nicht nur einen Streit in der Ampel entfacht, sondern auch Skeptiker im Kreis der EU auf den Plan gerufen hatte.

Am Ende setzten sich die Grünen in der Bundesregierung durch. Doch die FDP ließ sich eine Aufforderung in den nicht verbindlichen Teil der Einigung schreiben, nach der die EU-Kommission untersuchen soll, ob der Einsatz von sogenannten E-Fuels für Autos künftig infrage kommen könnte. Dabei handelt es sich um synthetische Kraftstoffe, die meist aus Wasser und Kohlendioxid gewonnen werden. Sie weisen ähnliche Eigenschaften auf wie Benzin und Diesel. Der sogenannte "Erwägungsgrund" ist rechtlich aber nicht bindend, kann von der Brüsseler Behörde also auch ignoriert werden.