Drei Verletzte bei Autounfall - Bahnverkehr beeinträchtigt

Bei einem frontalen Zusammenstoß zweier Autos im unterfränkischen Landkreis Aschaffenburg sind drei Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Ein Fahrer kam am Abend in Mömbris mit seinem Auto aufgrund der Witterung auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem anderen Wagen kollidierte, wie die Polizei mitteilte. Ein drittes Fahrzeug fuhr auf die beiden anderen auf. Weil in der Nähe ein Bahnübergang ist, kam es auch im Bahnverkehr für mehrere Stunden zu Einschränkungen.

