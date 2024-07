Fahrer flüchtet zu Fuß nach tödlichem Unfall

Bei einem schweren Unfall in der Nähe der Saalburg ist ein Mann gestorben. Ein zweiter wurde schwer verletzt. Die Polizei fahndet nach einem Unfallbeteiligten, der zu Fuß von der Unfallstelle floh. Laut Polizeipräsidium Westhessen ereignete sich der Unfall am frühen Morgen auf der Bundesstraße 456 bei Wehrheim. Zwei Pkw seien frontal zusammengestoßen. Wie es dazu kam, sei Gegenstand der Ermittlungen. In dem einen Wagen saßen zwei Männer, der 41 Jahre alte Fahrer starb laut Polizei noch an der Unfallstelle. Sein 59 Jahre alter Beifahrer wurde schwer verletzt, ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Fahrer des zweiten Autos sei nach dem Unfall zu Fuß geflüchtet, nach ihm werde gesucht. Die Beamten vernehmen Zeugen. Die Straße wurde gesperrt.

