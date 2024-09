Ende der Arbeiten an Stammstrecke - S-Bahnen fahren wieder

Wochenlang mussten Pendlerinnen und Pendler auf einer der wichtigsten Stuttgarter S-Bahn-Verbindungen auf Busse ausweichen. Das soll nun wieder vorbei sein. Auf der S-Bahn-Strecke zwischen dem Stuttgarter Hauptbahnhof und Stuttgart-Vaihingen fahren ab Samstagmorgen wieder S-Bahnen. Dort war über die Sommerferien hinweg mehrere Wochen lang an der Strecke gearbeitet worden. Die Bahn stellte Signaltechnik auf ein digitales System um und erneuerte Gleise. Zum Abschluss der Arbeiten zeigte sich das Unternehmen zufrieden mit dem Ablauf.

Unter anderem waren für die Digitalisierung des Schienenknotens mehrere Hundert Meter Kabel verlegt worden. Zudem hatte die Bahn nach eigenen Angaben Weichen geschliffen und den Tunnel mit neuer Kommunikationstechnik und neuen Stromanschlüssen ausgerüstet. Auch die Bauarbeiten zum Anschluss der S-Bahn an den Tunnel in Richtung der neuen S-Bahn-Station Mittnachtstraße, die im Zuge von Stuttgart 21 entsteht, waren fortgesetzt worden. In der zweiten Ferienhälfte hatten sich Bauarbeiter um eine neue Überleitverbindung in dem Tunnel gekümmert, zudem wurden Weichen erneuert.

Fahrgäste mussten auf Ersatzverkehr umsteigen

In den gesamten Sommerferien waren wegen der Arbeiten auf der Tunnelstrecke zwischen Stuttgart Hauptbahnhof und Vaihingen keine Züge gefahren. Betroffen waren laut Bahn die Haltestellen Hauptbahnhof (tief), Stadtmitte, Feuersee, Schwabstraße, Universität und Österfeld, die in dieser Zeit nicht angefahren wurden. Fahrgäste mussten auf Ersatzbusse oder Pendelzüge umsteigen. Der Ablauf dürfte vielen von ihnen nicht ganz neu gewesen sein: Es war laut Bahn bereits die vierte Sperrung während der Sommerferien in Folge.

Aber nach der Baustelle ist auch vor der Baustelle: Ab dem 9. September wird an anderer Stelle im Schienennetz weitergebaut, unter anderem wird der Weg zum Flughafen komplizierter. Um die Gleise zwischen Stuttgart-Rohr und Leinfelden zu erneuern, wird die sogenannte Filderbahn vom kommenden Montag (9. September) bis zum 27. September nochmals für den kompletten Zugverkehr gesperrt. Betroffen sind die S-Bahn-Linien 1, 2 und 3, die auch auf den weiterhin betriebenen Streckenabschnitten nur eingeschränkt fahren.

Als Ersatz für ausfallende S-Bahnen, darunter Bahnen zwischen Vaihingen und Filderstadt, werden Busse eingesetzt. Nach Angaben der Bahn können Reisende auch auf die Stadtbahnen der Linie U5 zwischen dem Stuttgarter Hauptbahnhof und Leinfelden ausweichen.