Die Autobahn 7 ist wegen eines brennenden Lkw zwischen Bad Hersfeld und Kirschheim in Richtung Süden gesperrt. Der Lkw stehe in Vollbrand, teilte die Polizei am Abend mit. Verletzte gebe es ersten Erkenntnissen zufolge nicht. Die Brandursache sei noch unklar. Die Löscharbeiten dauern weiter an.