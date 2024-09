Senior stirbt nach Autounfall mit getöteter 18-Jähriger

Nach einem Autounfall bei Friedberg (Landkreis Aichach-Friedberg), bei dem eine junge Frau ums Leben gekommen ist, ist der mutmaßliche Unfallverursacher nun im Krankenhaus gestorben. Der 73-Jährige war bei dem Unfall Ende August aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen auf die Gegenspur geraten und frontal mit dem Auto einer 18-Jährigen zusammengestoßen, wie die Polizei mitgeteilt hatte. Die junge Frau habe nicht mehr ausweichen können.

Durch den Zusammenstoß war die 18-Jährige so schwer verletzt worden, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Ihre 22-jährige Cousine, die ebenfalls in dem Auto saß, konnte sich selbst aus dem Auto befreien, erlitt aber schwere Verletzungen.

Die Feuerwehr hatte den eingeklemmten Senior aus seinem Wagen gerettet. Er starb nach Angaben der Polizei am Montag infolge seiner schweren Verletzungen.