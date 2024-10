Sperrungen wegen Fahrbahnerneuerung am Wiesbadener Kreuz

Wegen Fahrbahnerneuerungen am Wiesbadener Kreuz müssen Verkehrsteilnehmer mit deutlichen Behinderungen rechnen. Wie die Autobahn GmbH mitteilte, wird die Ausfahrt der Autobahn 3 aus Köln auf die A66 in Fahrtrichtung Wiesbaden von Freitag bis Montag gesperrt. Betroffen ist demnach auch die Ausfahrt der A3 aus Köln auf die A66 in Fahrtrichtung Frankfurt. Umleitungen werden eingerichtet.

