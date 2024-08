Staugefahr zum Ende der Sommerferien in Hessen

Volle Straßen erwartet der ADAC am letzten Wochenende der Sommerferien in Hessen. Am Samstag träten üblicherweise die meisten Autofahrer den Rückweg aus dem Sommerurlaub an, sagte ein Sprecher des ADAC. Dann sei die Staugefahr auf den Autobahnen 3, 5 und 7 am höchsten - vor allem von Süden her.

Besonders häufig dürfte der Verkehr demnach auf der A3 bei Idstein (Rheingau-Taunus-Kreis) stocken sowie bei den Autobahndreiecken bei Kirchheim und Hattenbach (Landkreis Hersfeld-Rotenburg). Baustellen und eine kurvenreiche Strecke sorgen dort für eine hohe Staugefahr, so der Sprecher.

Viel Verkehr in der Ferienmitte

Die Phase der Sommerferien mit den meisten Staus haben Autofahrer nach Einschätzung des ADAC-Sprechers aber bereits überstanden: «Das Hoch liegt eigentlich in der Ferienmitte.» Besonders bemerkbar habe sich das am letzten Juli-Wochenende gemacht, als alle Bundesländer gleichzeitig Ferien hatten.

Wer am Wochenende nicht unbedingt aus dem Urlaub zurückfahren muss, sollte die Heimfahrt demnach lieber noch etwas verzögern. Wenn das keine Option ist, lautet der Ratschlag des ADAC-Sprechers: «Entweder ganz früh morgens losfahren oder erst abends.» Zudem sei es üblicherweise bereits am Sonntagnachmittag etwas ruhiger auf den Straßen.